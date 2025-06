Hunger Games, Glenn Close sarà una "Drusilla da sogno" nel prequel: ecco dove rivedere la saga in streaming (gratis) Dopo alcune indiscrezioni, è ufficiale: Glenn Close sarà nel cast del film prequel di Hunger Games. Intanto, ecco dove rivedere in streaming l'intera saga

Da tempo non si parlava d’altro: Glenn Close entrerà o no nel cast di Hunger Games – L’Alba Sulla Mietitura? Ebbene, dopo tante speculazioni, è arrivata la conferma che tutti noi aspettavamo. La straordinaria attrice interpreterà Drusilla Sickle nel film prequel. Inoltre, Lionsgate, condividendo i dettagli sui ruoli affidati agli attori, ha annunciato che tra gli interpreti ci sarà anche Billy Porter. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Hunger Games, Glenn Close e Billy Porter nel cast del film prequel

Cresce l’attesa per l’uscita del prequel di Hunger Games e, intanto, il cast continua ad arricchirsi. Nelle scorse ore abbiamo appreso che Glenn Close sarà tra gli interpreti del nuovo film, tratto dal romanzo L’Alba Sulla Mietitura, che racconterà le origini di Haymitch Abernathy. Lionsgate ha annunciato anche la partecipazione di Billy Porter. Nella pellicola, Close interpreterà Drusilla Sickle, responsabile dei tributi del Distretto 12: un personaggio freddo, calcolatore e leale al regime di Capitol City. Porter sarà invece Magno Stift, marito di Drusilla e stilista dei tributi. La produttrice Nina Jacobson ha elogiato l’attrice: "Glenn Close è una Drusilla da sogno. Porta così tanto del suo intelletto e della sua immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi che sono indimenticabili e iconici. Penso che Glenn e Francis si divertiranno nel portare Drusilla dalla pagina allo schermo."

Parlando di Porter, ha aggiunto: "Billy è uno di quei rari performer che sanno stupire e devastare in egual misura sul palco e sullo schermo. Mi ha lasciato un’impressione indelebile quanto abbiamo lavorato insieme a Pose, come attore e come essere umano. Delineare il cast per questo film è stato come vincere la lotteria ogni volta che uno dei nostri idoli ci ha detto di sì." La regia sarà nuovamente affidata a Francis Lawrence, mentre la sceneggiatura sarà curata da Billy Ray. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 20 novembre 2026.

Chi sono gli altri membri del cast di Hunger Games – L’Alba Sulla Mietitura

Nel cast del film prequel di Hunger Games, oltre agli ultimi arrivati, Close e Porter, troviamo anche altre star:

Joseph Zada

Whitney Peak

Mckenna Grace,

Jesse Plemons

Kelvin Harrison Jr.

Maya Hawke

Lili Taylor

Ben Wang

Ralph Fiennes

Elle Fanning

Kieran Culkin

Dove rivedere l’intera saga di Hunger Games in streaming e gratis

Lo sappiamo, non state più nella pelle e attendete con ansia questo prequel ma, ci vorrà ancor un po’. Intanto, però, potreste rivedere l’intera saga in streaming su diverse piattaforme (ma con un abbonamento), tra cui:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney

