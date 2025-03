Valerio Scanu, la stoccata (pesante) sui big di Sanremo. E Balivo sbotta contro un'ospite Nella puntata di oggi a La Volta Buona, il cantante ha sollevato l'ennesima polemica, stavolta nei confronti dei 'colleghi' sanremesi. Gelo della conduttrice. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Altro round di polemiche con protagonista Valerio Scanu. Nella puntata di oggi de La Volta Buona, infatti, il cantante ex Amici è tornato a ‘pungere’ dopo le recenti stoccate assestate ai colleghi Pupo e Pago. Stavolta si discuteva del San Marino Song Contest e dell’uso dell’autotune nella musica italiana. Argomento, quest’ultimo, che ha dato la possibilità a Scanu di sfogarsi contro certe pratiche dei cantanti di oggi. E anche un’altra ospite in studio, Grazia Sambruna, ha finito per scontrarsi con Caterina Balivo per le sue opinioni (durissime) su questo tema. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Valerio Scanu, la bordata ai big di Sanremo

Nella puntata di oggi, venerdì 7 marzo, a La Volta Buona è scoppiato il solito battibecco sulla musica. Si parlava del San Marino Song Contest, con tanto di collegamento in diretta mentre le prove dei cantanti in gara erano in corso. E il primo tema divisivo è saltato fuori con Gabry Ponte, papabile vincitore della manifestazione, che porterà sul palco il brano "Tutta l’Italia" (la sigla dell’ultimo Sanremo, per intenderci).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il punto è che con Ponte, una canzone totalmente italiana – che parla peraltro del nostro Paese – potrebbe finire a rappresentare San Marino agli Eurovision. Cosa che ovviamente ha scatenato un acceso dibattito in studio. "Tutti si chiedono sui social ma come si fa a rappresentare San Marino con una canzone che s’intitola ‘Tutta l’Italia’?", ha domandato la Balivo ai presenti in studio. E Valerio Scanu, con il solito piglio polemico, ha risposto con una battuta piuttosto pungente: "E come si fa ad andare a Sanremo se non sai cantare?".

Il cantante ex Amici non ha fatto nomi, ma le sue parole hanno messo piuttosto in difficoltà la conduttrice, che si è subito dissociata dalle affermazioni. Caterina Balivo ha quindi alzato le mani, sconvolta, ripetendo "no, no" e appellandosi a Flora Canto, che nel frattempo era in collegamento da San Marino. Ma i momenti di tensione non sono finiti qui.

Caterina Balivo sbotta contro Grazia Sambruna

Infatti, a seguire, si è tornati sulla polemica dell’autotune sollevata un paio di giorni fa da Elio. Il cantante degli "Elio e le storie tese" aveva affermato che ascoltare Balorda nostalgia di Olly era stata "un’umiliazione" perché il brano è eseguito con l’ausilio dell’autotune. In studio a La Volta Buona, la Balivo ha chiesto allora il parere della presente Grazia Sambruna. Ma ancora una volta a intervenite è stato Scanu, che si è pure beccato una tirata d’orecchie dalla stessa Sambruna ("Ma ti chiami Grazia Sambruna?", ha sbottato lei).

Poi la giornalista ha espresso finalmente il suo pensiero: "Elio prova a sentirlo senza autotune, secondo me altro che umiliazione. Te ne penti". Un’uscita, questa, che non ha trovato d’accordo (per niente) la padrona di casa. Così la Balivo si è inalberata, ricordando alla Sambruna come l’avessero sentito cantare, benissimo, senza autotune. "No Grazia! Cantava bene! E no, no, no!", ha poi sbottato la conduttrice dopo un rapido botta e risposta. E a quel punto il dibattito è caduto nel vuoto.

Potrebbe interessarti anche