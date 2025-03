Valerio Scanu contro Tony Effe, la replica (con bordata) a La volta buona: “È diversamente intonato” Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1, il cantante sardo è tornato a criticare il rapper romano con una frecciata

Valerio Scanu contro Tony Effe è una ‘battaglia’ ancora apertissima. Dopo l’attacco del cantante sardo vincitore a Sanremo 2015 (che accusato l’ex membro della Dark Polo Gang di non sapere cantare nemmeno con l’autotune), il rapper romano ha risposto per le rime alle critiche, ma la nuova replica di Scanu non si è fatta attendere. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1, infatti, il cantante ha lanciato un’altra frecciata a Tony. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Valerio Scanu vs Tony Effe: la vicenda

Nel corso della puntata di oggi lunedì 17 marzo 2025 a La Volta Buona si è parlato di alcune storiche ‘rivalità’ musicali. Da Massimo Ranieri e Gianni Morandi a Mina, Raffaella Carrà e Ornella Vanoni fino all’iconico siparietto sanremese tra Morgan e Bugo, in studio da Caterina Balivo si è parlato di tutti i retroscena (veri o presunti) che hanno segnato intere generazioni di cantanti.

Ospite fisso del salotto del pomeriggio di Rai 1, anche Valerio Scanu si è trovato (proprio recentemente) al centro di una sorta di ‘rivalità’ artistica. Il cantante maddalenino ha infatti attaccato nel corso della trasmissione radio Maschio Selvaggio il collega Tony Effe e le sue performance a Sanremo, accusandolo di non essere riuscito a cantare il suo brano Damme ‘na mano nemmeno con l’ausilio dell’autotune. Il rapper romano – raggiunto e ‘attappirato’ da Valerio Staffelli e Striscia la Notizia – ha risposto a tono, dicendo di essere impegnato a lavorare tutti i giorni a differenza di Valerio Scanu, il cui unico traguardo è stato vincere il Festival ormai più di 15 anni fa.

La replica di Scanu a La Volta Buona: cosa ha detto

Nel corso della puntata odierna de La Volta Buona – come detto – Valerio Scanu ha risposto alle accuse di Tony Effe. Incalzato da Caterina Balivo, il cantante ha prima dichiarato di non volere commentare le parole del rapper, ma poco dopo ha ribadito di essere una persona schietta e senza peli sulla lingua, tornando di fatto a occuparsi della vicenda. "Quando mi vengono fatte delle domande io rispondo: ho deciso di dire sempre ciò che penso, che sia soggettivo o oggettivo" ha spiegato Scanu, che si è poi concesso una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex Dark Polo Gang: "In questo caso è oggettivo che lui non sappia cantare… che lui sia ‘diversamente intonato’, ok? Non mi piare di avere detto un’eresia". Il cantante sardo ha poi ricostruito il suo commento: "In quel caso durante un’intervista Nunzia De Girolamo mi ha chiesto ‘chi ha stonato a Sanremo?’ e il primo nome che mi è venuto in mente è stato il suo… e non è un caso".

