Valeria Marini, chi è la madre Gianna Orrù. La dolorosa storia degli aborti e la truffa da migliaia di euro La showgirl è tra i personaggi televisivi italiani più noti di sempre e spesso è apparsa sul piccolo schermo anche con la mamma: scopriamo di più su di lei.

Valeria Marini è una showgirl, conduttrice e attrice italiana che ha raggiunto il successo all’inizio degli anni Novanta come primadonna del Bagaglino e successivamente come attrice teatrale e cinematografica. Negli anni di carriera Valeria ha condotto diversi programmi televisivi tra cui il Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati; e ha partecipato a molti altri tra i quali il Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip, Supervivientes e Tale e Quale Show. Molte volte, Valeria è apparsa sul piccolo schermo in compagnia della mamma, Gianna Orrù, con la quale ha da sempre un legame molto profondo: scopriamo quindi qualcosa in più su di lei.

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini

Gianna Orrù, nata il 24 gennaio 1938, ha tre figli: Valeria Marini, Claudia Marini e Fabio Marini. Negli anni, Gianna è apparsa più volte in televisione accanto a Valeria e si è fatta conoscere anche per aver partecipato come concorrente ad una edizione de L’Isola dei Famosi. Ma ancora non è tutto, perché nel 2019 è apparsa in televisione anche per raccontare di essere stata vittima di una grande truffa. La donna ha infatti rivelato di aver perso oltre i 350mila euro dopo averli investiti in bitcoin in una truffa escogitata dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, finito poi a processo. Una vicenda che ha sconvolto profondamente Gianna.

Valeria Marini e Gianna Orrù, il profondo legame e la dolorosa storia degli aborti

Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù hanno da sempre un legame molto forte, tanto da aver superato insieme i tre aborti che la showgirl si è trovata ad affrontare nel corso della sua vita. Il primo è avvenuto quando Valeria aveva solo 15 anni ed è stato organizzato proprio dalla mamma Gianna a sua insaputa. "Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene – ha raccontato proprio Valeria Marini a Belve – Lui (il padre del bambino ndr) era molto violento. Mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male. Non posso fare altro che ringraziarla. Il suo è stato un atto d’amore".

Successivamente, Valeria si è ritrovata a dover affrontare ben altri due aborti durante la relazione di sei anni con Vittorio Cecchi Gori. Nonostante queste vicissitudini dolorose, però, nel corso di un0intervista a Verissimo Valeria Marini ha affermato: "Non bisogna mai abbandonare il sogno di diventare mamma, perché è la cosa più bella del mondo".

