Il verdetto finale di Ne Vedremo delle Belle, lo show di prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti, ha sorpreso molti in particolare per la posizione di Valeria Marini. Se Pamela Prati ha dominato le prime puntate conquistando la vetta della classifica, seguita da una costante Lorenza Mario (poi vincitrice), la showgirl più stellare della tv italiana ha avuto un percorso più altalenante, lontano dai riflettori del podio. E nella finale di ieri sera, quando è stato annunciato il settimo posto, la sua reazione non è passata inosservata.

Valeria Marini la sua reazione stellare dopo "Ne vedremo delle belle"

Con il suo consueto mix di autoironia e teatralità, Valeria ha accolto il risultato con un sorriso e un messaggio che ha colpito per sincerità: "Sapientina (Veronica Maya), sono insieme a te. Io non ho mai vinto niente. Grazie, io non ho vinto mai nulla, ma ho vinto con il pubblico che ci segue e con la bella giuria". Parole che hanno scatenato l’applauso del pubblico in studio e suscitato affetto sui social, dove i fan non hanno mancato di farle sentire il loro sostegno.

Ma il momento forse più "stellare", come direbbe lei, è arrivato dietro le quinte. In un video pubblicato pochi minuti dopo la diretta, la Marini ha voluto omaggiare una delle sue artiste preferite, Giorgia, legando il suo piazzamento a un gesto di ammirazione: "Io volevo arrivare sesta, come il mio mito, l’amore mio, Giorgia. Ti amo Giorgia, sei la numero uno e scusami, ma mi fanno fare sempre il tuo pezzo, mi hai emozionato tantissimo".

Tra un pensiero e l’altro, Valeria ha improvvisato un frammento a cappella di La Cura per Me, visibilmente emozionata, e ha poi rivolto un sentito ringraziamento ai suoi sostenitori: "Grazie a tutti per avermi votata con tanto affetto ogni settimana. Vi amo profondamente". Un rapporto costante con i suoi fan che la seguono sui social. Prima della partenza del programma ci si aspettava che fosse una delle favorite, ma come ha anche confessato lei le cose non sono andate propriamente come sperava.

La sua performance fuori gara contribuisce a rendere l’esperienza della Marini nello show una piccola saga parallela. Caotica, certo, ma anche vera, intensa, e soprattutto umana. Valeria non ha vinto la classifica, ma ha vinto una volta di più il suo pubblico. E, a modo suo, ha ricordato a tutti che non serve arrivare primi per lasciare il segno. Anche perché lei è la più stellare di tutte.

