Minecraft, nel film Jason Momoa è travolgente ma la critica storce il naso: perché

Minecraft, il videogioco più venduto di tutti i tempi, ora è un film. Jason Momoa arriva al cinema con Un film Minecraft e – contro ogni previsione – conquista una nuova generazione di fan. Un’avventura folle, coloratissima, piena di autoironia e assolutamente fuori dagli schemi. Un po’ caotica, sì, ma anche travolgente.

Qui Momoa è Garrett, un ex gamer che si ritrova catapultato in un mondo cubico dove la creatività è tutto. E poi c’è Steve, interpretato da un Jack Black scatenato. La coppia funziona, anche nei momenti più assurdi – e ce ne sono parecchi. Tra cubi magici che in realtà sono sfere, portali dimensionali e creature pixelate, il film prende la via dell’assurdo e la cavalca fino alla fine.

Tuttavia la critica ha storto il naso. Vuoi sapere perché e cosa ne pensiamo noi di Libero Mag? Guarda il Video!

