Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri lascia lo studio. Cosa succede Colpo di scena nel percorso del tronista al noto dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Continua il percorso del tronista Gianmarco Steri a Uomini e Donne, così come il Trono Over con le storie delle sue dame e dei suoi cavalieri. Nell’ultima puntata, Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco insieme a Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, aveva deciso di auto eliminarsi dal programma. Dalle ultime indiscrezioni fornite da Fanpage, pare che a seguito di questo vi sia stato un vero e proprio colpo di scena durante la registrazione delle nuove puntate. Il tronista Gianmarco Steri avrebbe addirittura deciso di lasciare lo studio. Il motivo? Scopriamolo insieme a molte altre anticipazioni.

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio per andare da Nadia

Secondo le indiscrezioni in merito alle ultime puntate registrate, notando l’assenza di Nadia di Diodato in studio, Gianmarco Steri avrebbe deciso di lasciare la registrazione per correre sotto casa di Nadia e chiarire con lei. Tutto questo nonostante il ragazzo non l’abbia minimante cercata durante la settimana e abbia invece fatto due esterne con le altre corteggiatrici Francesca e Cristina. Dato il caos del momento, le esterne non sarebbero nemmeno state proiettate in studio.

A questo, si aggiunge anche il commento social della corteggiatrice Cristina Ferrara pubblicato subito dopo la fine della registrazione. "Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu", ha scritto la ragazza tra le Instagram Stories riferendosi, molto probabilmente, proprio a quanto accaduto a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Trono Over: Tina Cipollari in esterna con Cosimo

Nelle prossime puntate che vedremo sarà poi dedicato ampio spazio anche al Trono Over. In particolare, secondo le indiscrezioni sulle ultime registrazioni, Gemma Galgani avrebbe deciso di chiudere la conoscenza con Arcangelo dopo aver compreso il suo interesse per Marina. Allo stesso tempo, Isabella avrebbe deciso di chiudere con Diego Fazio. Decisione presa a seguito delle esternazioni di Diego sui loro rapporti intimi.

Ma ovviamente non finisce qui: Rosanna avrebbe portato in studio una torta per festeggiare il compleanno di Giuseppe, mentre in studio sarebbe stata mandata in onda l’esterna in montagna di Tina Cipollari con Cosimo Dadorante. Quest’ultimo, per festeggiare Tina, le avrebbe anche regalato un uovo di Pasqua, poi gentilmente offerto dalla stessa Tina al pubblico in studio. Tutto questo e molto di più nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Quando e dove vederlo

Il programma Uomini e Donne va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 alle ore 14.45 circa. Le puntate sono poi disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

