Samuele Carniani, l'ex Uomini e Donne sconfigge il tumore: l'annuncio e i messaggi dei vip L'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha annunciato (via social) di aver rimosso il cancro allo stomaco. Tantissime le reazioni positive di vip e amici.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Solo poche settimane fa aveva annunciato di essere malato. E di recente, con un post su Instagram, l’ex corteggiatore Samuele Carniani ha aggiornato i suoi followers da un letto d’ospedale. È stato finalmente operato per la rimozione di un brutto tumore allo stomaco, e pare che l’intervento sia andato per il meglio. Immediata, ovviamente, la reazione dei fan e degli amici vip, che hanno sommerso il post di Samuele di messaggi di supporto. Mentre non sono pervenute reazioni (almeno per ora) da parte di Roberta Ilaria Giusti, la tronista di Uomini e Donne che aveva scelto Carniani nel 2022. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Uomini e Donne, Samuele Carniani sconfigge il tumore

Gli appassionati di Uomini e Donne se lo ricorderanno sicuramente. Samuele Carniani, giovane personal trainer di origini toscane, era stato la scelta definitiva della tronista Roberta Ilaria Giusti nel 2022. Da quel momento, i due innamorati avevano intrapreso una relazione molto intesa, terminata però circa due anni dopo, nel 2023. Nessun tradimento, a quanto pare, e nessuno scheletro nell’armadio all’origine della rottura. Solo la scelta inevitabile di intraprendere strade diverse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A distanza di un anno da quella separazione, oggi il nome di Carniani è tornato sulla bocca di tutti. L’ex corteggiatore ha infatti annunciato di essersi sottoposto a una delicata operazione, resasi necessaria per la rimozione del tumore allo stomaco che aveva scoperto solo qualche settimana fa. In un post Instagram è apparsa la foto di Samuele, direttamente dal letto d’ospedale, sorridente e con i pollici alzati. Annessa anche una didascalia simpatica e sintetica: "Samuele 1, tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho vinto". Sembra quindi che l’operazione per la rimozione del cancro sia andata per il meglio, senza complicazioni o imprevisti. Accanto al personal trainer, in questi giorni difficili, è sempre stata presenta l’attuale fidanzata Letizia, supporto imprescindibile per superare questo momento complicato. Mentre l’ex Roberta Ilaria Giusti non ha avuto (per il momento) nessun tipo di reazione pubblica.

Tuttavia, il sostegno dei tanti followers di Samuele non è venuto a mancare. Sotto il post dell’annuncio, infatti, si è scatenata in poche ore una pioggia di commenti positivi. Da chi ha augurato all’ex corteggiatore una buona guarigione, a chi ha voluto complimentarsi per la forza d’animo dimostrata. Tantissime anche le reazioni di personaggi noti dello spettacolo, come Giacomo Czerny, Grecia Colmenares, Mirko Rossi e Giulia Duranti. Adesso a Samuele Carniani non resta che risposare e riprendersi il più in fretta possibile. Ma pare proprio che il peggio, per lui, sia finalmente passato.

Potrebbe interessarti anche