Uomini e Donne, è bufera sul trono: "Gianmarco ha fatto un accordo con Cristina". Interviene l'amico Enzakkione Dietro le scintille tra il tronista e la corteggiatrice, è tutto già deciso? Ecco quello che sta succedendo: tra gossip, smentite e voci di corridoio.

Negli ultimi giorni, a scuotere il mondo di Uomini e Donne è stata un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare del tutto il modo in cui guardiamo a questa stagione del programma. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, due dei protagonisti più chiacchierati del Trono Classico, potrebbero aver già deciso di uscire insieme, con largo anticipo e, soprattutto, a telecamere spente. Insomma, una bomba pronta a esplodere.

Uomini e Donne: le voci che fanno tremare il trono

A lanciare la segnalazione è stata Deianira Marzano, sempre sul pezzo quando si tratta di gossip, la quale ha raccontato di aver ricevuto un messaggio davvero scottante: "Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita". E non si parla solo di sospetti: si ipotizza addirittura che i due stiano volutamente allungando i tempi solo per avere più visibilità. A rendere tutto ancora più strano è il loro comportamento nelle ultime puntate: tra baci, litigate furibonde e improvvise riappacificazioni, sembra quasi di assistere a una soap più che a una conoscenza spontanea. Cristina, più volte sul punto di lasciare lo studio, è sempre stata trattenuta proprio da Gianmarco, alimentando il sospetto che tutto sia, in realtà, ben orchestrato. Bisogna dire che al momento queste sarebbero semplicemente delle indiscrezioni, che non trovano conferme ne da parte dei diretti interessanti, ne dalla produzione del reality della De Filippi.

Il commento dell’amico di Gianmarco in sua difesa

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Enzakkione, grande amico di Gianmarco e volto già noto ai fan più affezionati grazie ai suoi video su TikTok. Intervistato da Fanpage, il tiktoker è stato categorico: "Non esiste nessun accordo, è tutta una bugia", ha detto senza giri di parole. E ancora: "Lui è vero, non riuscirebbe mai a fingere una cosa così". Enzakkione ha anche ribadito che Gianmarco è ancora molto confuso e non ha una preferenza netta tra Cristina, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. "L’importante è che sia felice, chiunque sceglierà" ha chiosato, lasciando intendere che tra loro amici non c’è alcuna pressione.

UeD: caos tra le corteggiatrici

Intanto, le dinamiche in studio si fanno sempre più complicate. Nadia, visibilmente delusa da un’esterna tra Gianmarco e Francesca, ha lasciato lo studio, salvo poi essere raggiunta dal tronista direttamente a casa. Una scena che ha fatto molto discutere, anche perché è sfociata prima in una lite e poi in un abbraccio di riconciliazione. Francesca, invece, non ha nascosto il suo malcontento, accusando Gianmarco di incoerenza e falsità: "Con me ti comporti in un modo, con Cristina in un altro". Un’accusa pesante che ha trovato eco anche nelle parole di Nadia, prima della sua temporanea uscita di scena. Cristina, nel frattempo, sembra camminare sul filo del rasoio: da un lato infastidita, dall’altro sempre pronta a rimanere, come se sapesse che il suo posto, in fondo, è già garantito. Alla fine, resta una sola domanda: Gianmarco e Cristina stanno davvero vivendo un percorso autentico, oppure è tutto un grande copione? Il pubblico di Uomini e Donne si divide, tra chi non dubito degli intenti dei protagonisti del reality, e chi invece ha captato qualcosa di sospetto.

