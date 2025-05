Uomini e Donne, tra Nadia e Gianmarco scoppia il caos. L'accusa choc: "Sei proprio un cog*ione" Nella puntata di oggi, 9 maggio 2025, il tronista e la corteggiatrice del dating show hanno dato spettacolo. Finché lei non ha deciso di dargli il benservito. Ecco i particolari.

Si è consumato un duro confronto, oggi, nella puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonisti Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. Il tronista sta per concludere il suo percorso, me è stato pesantemente attaccato da Nadia, convinta che lui sia decisamente più preso da Cristina. La corteggiatrice ha esposto le sue ragioni, supportata anche da Maria De Filippi (come la solito chiara e pacata). Ma il botta e risposta con Gianmarco alla fine è degenerato. E l’uscita di scena di Nadia è stata a dir poco clamorosa. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Uomini e Donne, il botta e risposta (di fuoco) tra Gianmarco e Nadia

Non è finito nel migliore dei modi, il confronto in studio tra Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri. Ma d’altronde già le premesse non erano ottime. Anzi. Dopo aver visto la loro esterna, andata in onda giovedì 8 maggio, i due si sono ritrovati al centro dello studio. E la corteggiatrice ha subito espresso i suoi dubbi su una frequentazione mai veramente ‘decollata’. "Credo che tu mi stia tenendo perché siamo simili", ha detto Nadia, "perché possiamo avere ambienti in comune, interessi in comune. Mi chiedo a livello di sensazioni come siamo messi, perché alla fine sta tutto lì".

Dopo questa uscita di Nadia, Steri ha poi deciso di ballare con Cristina, spingendo la ‘rivale’ ad abbandonare subito lo studio. Per poi rientrare poco dopo, ancora più inviperita: "Sono tornata perché non mi piace lasciare le cose a metà. Dici che in questo programma non ci si può innamorare, con me sei molto più razionale, con lei sei coinvolto. Ieri ho cercato di tirarti fuori sensazioni e non ci sono riuscita".

L’intervento di Maria De Filippi e la stoccata finale di Nadia

È intervenuta a questo punto la padrona di casa, Maria De Filippi. Che ha fatto del suo meglio per spiegare a Gianmarco il punto di vista di Nadia. "Lei è convinta che Cristina sia quella che desideri", ha detto Maria, "mentre lei sia solo quella che va bene per te. Avendo 24 anni, non vuole esserlo".

A queste parole, però, Gianmarco ha reagito in maniera quasi indifferente. "Puoi pure andare via", ha sentenziato Steri rivolgendosi alla Di Diodato. E allora quest’ultima, stanca della situazione, ha giustamente scelto di abbandonare il programma. Non senza un’ultima uscita ad effetto. Con una frase che resterà a lungo nella memoria degli appassionati di Uomini e Donne. "Sei proprio un cogl*one", ha concluso Nadia. E su questa nota di colore si è chiuso il sipario sui due (almeno per ora).

