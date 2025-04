Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri è nel caos: accordi dietro le quinte, finale scritto e smentite. Cosa sta succedendo Da corteggiatore più amato a tronista più discusso: il protagonista dello show di Maria De Filippi è al centro delle polemiche in seguito ad alcune segnalazioni

Il Trono classico di Uomini e Donne è finito al centro delle polemiche. Da corteggiatore più amato (ai tempi della scelta di Martina De Ioannon) a tronista più discusso, Gianmarco Steri sta generando il caos nel dating show di Maria De Filippi. Il motivo? Secondo alcune segnalazioni il tronista si sarebbe già accordato con una delle sue corteggiatrici per lasciare il programma insieme e starebbe portando avanti il Trono solo per ottenere visibilità in più episodi di UeD. Sul web, tuttavia, non mancate le smentite. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri e il Trono delle polemiche. Le segnalazioni

L’avventura sul Trono classico di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si sta rivelando più complicata del previsto. Il barbiere romano era stato uno dei volti più amati di questa edizione del dating show di Maria De Filippi nei panni di corteggiatore di Martina De Ioannon, ma la sua esperienza da tronista sta facendo molto discutere. Attualmente sono rimaste in ‘corsa’ le corteggiatrici Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi (stando alle anticipazioni, però, quest’ultima avrebbe deciso di lasciare il programma) ma, secondo una segnalazione riportata sul web da Deianira Marzano, il finale del Trono sarebbe già scritto. Stando alle parole di un urente anonimo, infatti, Gianmarco e Cristiano si sarebbero accordati e il tutto non sarebbe che una "recita" fatta di tira e molla al termine del quale "si dichiareranno innamorati".

La smentita e le ultime anticipazioni

La segnalazione rilanciata da Deianira Marzano è stata tuttavia subito smentita da altri utenti, che hanno voluto raccontare la loro versione dei fatti. "Che cavolata" Io lo conosce bene, ho il bar accanto al suo negozio… non c’è nessun accorso tra nessuno, ma perché inventare queste cose?" si legge sui social, e ancora: "Ti assicuro che non è così… a lui piace molto e sicuramente non escludo che la scelga, ma purtroppo nessun accordo… lei sta giocando molto". Con l’uscita di scena di Francesca trapelata nelle anticipazioni dopo le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne, però, non c’è dubbio che Cristina rimanga la ‘favorita’ (sebbene le segnalazioni sul suo conto non aiutino affatto). Anche un altro esperto di gossip come Alessandro Rosica pronostica un finale ormai alle porte per il trono di Steri.

