Uomini e Donne, Maurizio esce con un’altra donna: Gemma sfiora le lacrime Dopo il weekend a Livorno arriva “concorrenza” per il cavaliere, sempre più criticato da tutti: cos’è successo nella puntata del dating show di Maria De Filippi

A Uomini e Donne continua a tenere banco la situazione ambigua tra Gemma Galgani e Maurizio ma, nella puntata di oggi mercoledì 4 ottobre 2023, non è mancato un clamoroso colpo di scena. Dopo la romantica trasferta in Sardegna, le romantiche uscite a Roma e il recente weekend a Livorno, infatti, Maurizio ha accettato di uscire con un’altra donna, Elena. Rimasta senza parole, Gemma sembra essere sempre più presa dal cavaliere, il quale invece continua a mostrarsi sentimentalmente col freno a mano tirato, attirando su di sé sempre più critiche da parte di tutto lo studio. Non sono mancate altre sorprese, con Roberta che ha (finalmente) accettato di uscire con un ragazzo e, per quanto riguarda il Trono classico, le tensioni più o meno risolte tra Manuela e Carlo. Scopriamo cos’è successo nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Maurizio uscirà con Elena

Autentici protagonisti di questo inizio di stagione di Uomini e Donne, Gemma e Maurizio hanno raccontato il loro weekend a Livorno. La storica dama del dating show di Maria De Filippi ha infatti raggiunto il cavaliere in Toscana, dove hanno trascorso tre giorni insieme. Ancora nessun bacio ma, a detta di Gemma, "ci sono stati momenti toccanti, profondi ed emozionanti".

Poi il colpo di scena. A sorpresa, viene collocata una seduta affianco di Gemma: Elena ha lasciato il suo numero di telefono a Maurizio, che ha accettato di uscire con la donna. Il cavaliere è entrato in studio, ha parlato di un "bilancio positivo" riguardo al weekend toscano con Gemma ma ha anche dichiarato di non aver voluto "sporcare la conoscenza" con un bacio. L’uscita ha scatenato lo studio, che ha sommerso di critiche Maurizio, dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno accusato di essere frenato dalla differenza anagrafica a chi nel parterre, come Patrizia e poi Elio, l’hanno definito "finto" e non onesto con la dama.

Roberta Di Padua e Manuela Carriero

In un pomeriggio ricco di sorprese, l’ennesimo colpo di scena l’ha regalato Roberta Di Padua, che ha finalmente accettato di uscire con un ragazzo e di approfondire la sua conoscenza. 35 anni, sales trainer, senza figli e single da un anno circa; la dama non ci ha pensato due volte: "Dove andiamo stasera?"

Spazio poi all’esterna di Manuela e Carlo, come definita dalla tronista, un vero e proprio "disastro". I due non hanno risolto le tensioni createsi in studio (quando il programma e Manuela spostarono l’attenzione sull’altro corteggiatore, Michele) e hanno fatto fatica a scusarsi per i propri comportamenti almeno fino a fine puntata, quando hanno deciso di ballare insieme.

