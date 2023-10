Uomini e Donne, inversione di ruoli: per Gianni Sperti Manuela è diventata corteggiatrice L’opinionista commenta duramente l’esterna della tronista con Michele (“Ti ha detto cose pesanti”): Barbara si tira indietro, ancora bagarre attorno ad Alessio

A Uomini e Donne si stanno invertendo i ruoli? Secondo Gianni Sperti, sì. L’opinionista ha commentato la nuova esterna di Manuela con Michele vedendo ormai il corteggiatore nel pieno controllo della situazione, con la tronista che penderebbe dalle sue labbra e sarebbe passata involontariamente al ruolo di corteggiatrice. Spazio poi al Trono Over: ancora bagarre attorno alla situazione di Alessio, con Barbara che si è tirata indietro anche nei confronti di Gianluca (al centro di una polemica con Cristina) e Claudia che è tornata al proprio posto. Scopriamo cos’è successo oggi giovedì 5 ottobre 2023 nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: il Trono classico

Il pomeriggio di Uomini e Donne si è aperto con l’esterna di Manuela e Michele. I due si sono trovati in sintonia, ma non è mancato qualche affondo da parte del corteggiatore, che ha accusato la tronista di essere troppo poco curiosa e di accontentarsi di una conoscenza superficiale nei suoi confronti. L’uscita si è chiusa con un lungo abbraccio, ma Gianni Sperti ha giudicato negativamente il tutto. L’opinionista ha definito "pesanti" le puntualizzazioni di Michele nei confronti di Manuela ("Ti piace sentirti dire che sei moscia?"), la quale, tuttavia, penderebbe ormai dalle labbra dell’uomo: i ruoli si sarebbero così invertiti, con la tronista diventata corteggiatrice e il corteggiatore con il coltello dalla parte del manico.

Il Trono Over: Alessio, Gianluca, Claudia e Barbara

Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi spazio poi al Trono Over, con ancora confusione riguardo la situazione di Alessio. Il cavaliere è uscito con Claudia, la quale gli ha poi regalato ironicamente due limoni pugliesi (i baci erano stati oggetto di discussione). La dama non riesce ad accettare il fatto che Alessio esca con altre donne con il "rischio" che le baci ed è tornata a sedersi al suo posto. Roberta ha fatto notare la contraddittorietà del suo comportamento, in piena libertà di uscire con più uomini ma, allo stesso tempo, con la pretesa di chiedere una sorta di esclusiva al cavaliere.

Anche Barbara ha chiuso con Alessio, con nuove polemiche riguarda il bacio o non bacio e Alessio infastidito da Gianluca che ha subito lasciato il suo numero alla dama. Furiosa pure Cristina ("Gianluca mi ha detto che gli piacevo io e se fosse andata male con me avrebbe lasciato il programma"), che – nonostante il cavaliere abbia negato tutto – ha consegnato il telefono a Gianni Sperti che ha letto tutti i romantici messaggi tra loro. In tutto ciò, Alessio uscirà con Erica, che si è sentita a tratti messa da parte come ruota di scorta. Un’emozionatissima Carmela ha chiuso la puntata ballando con Angelo.

