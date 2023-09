UeD, Aurora Tropea: stilettata social a Gianni Sperti dopo lo scontro in tv Dopo la discussione in studio, la dama ha deciso di rispondere a tono alle critiche dell’opinionista utilizzando i social. Ecco cosa ha scritto.

A Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Maria De Filippi, le discussioni sono all’ordine del giorno. Tra le tante personalità protagoniste, alcune non si sopportano proprio, e tra queste troviamo la dama Aurora Tropea e lo storico opinionista Gianni Sperti. Sono proprio loro due ad essere in questo momento al centro del gossip dopo alcune pesanti critiche mosse da Gianni nei confronti di una foto di Aurora. Lei, però, ha deciso di replicare utilizzando proprio i social da dove tutto è partito. Ecco come sono andate le cose.

Gianni Sperti critica la foto di Aurora Tropea: "Mezza nuda"

Tutto è iniziato con una dura discussione in studio durante la quale Gianni ha accusato Aurora di "predicare bene e razzolare male", ovvero di criticare le altre donne quando, in realtà, sarebbe lei la prima a pubblicare foto mezza nuda. In particolare, la foto incriminata è un’immagine postata da Aurora sul suo profilo Instagram che la ritrae distesa mentre con il braccio si copre il seno. Una foto che, in realtà, non mostra nulla di volgare ed è sicuramente più pudica di molte altre immagini che vengono quotidianamente postate sui social.

Ad ogni modo, tale foto è bastata per scatenare le pesanti critiche di Sperti che ha accusato la Tropea di finto perbenismo. Una critica che a molti è però apparsa insensata ed esagerata, soprattutto per una foto che di per sé non ha nulla di sconveniente. Ma si sa, tra Gianni e Aurora il rapporto non è affatto semplice, i due non vanno proprio d’accordo e, da buoni nemici, ogni scusa è ottima per intavolare discussioni.

Aurora Tropea sbotta contro Gianni Sperti: "Ma l’emancipazione dove sta?"

Dopo la discussione in studio e le pesanti parole di Gianni, la dama ha voluto rimarcare la sua posizione rispondendo alle critiche anche attraverso i social. In una Instagram story ha infatti postato una sua foto riportando queste parole: "Ma l’emancipazione dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e anziani. Chi ruba…". Il tutto con il brano Essere una donna di Anna Tatangelo come sottofondo della storia. Un messaggio palesemente rivolto a Gianni Sperti.

La discussione sarà finita qui? Magari sulla foto incriminata sì, ma sicuramente in futuro vedremo altri scontri tra i due. Non a caso, Fanpage.it ha già rivelato che presto vedremo Sperti minacciare la Tropea di ricorrere alle vie legali. Ma questa è un’altra storia…

