UeD, Gianni Sperti: “Questo è Uomini e Donne psicanalisi, tutti qua vengono quest’anno” L’ennesimo episodio di “blocco” e indecisione dei cavalieri ha scatenato lo studio: Roberta torna a sedersi, Manuela chiude con Michele: cos’è successo

L’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne si chiude rimanendo ancorato a una delle questioni più spinose di questa edizione: sul Trono Over i cavalieri non sembrano smuoversi e riuscire a lasciarsi andare. A pagare questa indecisione generale, ovviamente, le dame. A criticare il tutto, stufo della situazione, è Gianni Sperti. Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi ha tenuto banco nuovamente il "blocco" di Maurizio con Gemma, mentre Roberta ha deciso di chiudere con Ermes e tornare a sedersi. Per quanto riguarda il Trono classico, ancora incomprensioni tra Manuela e Michele, con il corteggiatore che sembrava avere la tronista in pugno ma che, non convinto dalla sua scarsa intraprendenza, è stato addirittura mandato a casa. Scopriamo tutto quello che è successo oggi a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: cavalieri bloccati

La puntata di oggi venerdì 13 ottobre 2023 di Uomini e Donne si è riaperta con il confronto tra Maurizio e Gemma. Il cavaliere vuole avere i suoi tempi e si sente soffocato dalle richieste della dama (la questione bacio brucia ancora), che a sua volta ieri ha dichiarato di essere stanca di aspettare dell’intimità. Il tira e molla tra i due – con Elena che si è aggiunta allo scenario – continua da troppo tempo anche per lo studio. A Gemma piace Maurizio ("L’hanno capito anche sulla Tiburtina" sentenzia improvvisamente Maria De Filippi, tra le risate del pubblico), ma lui sta ancora cercando di capire a che punto si trova a livello sentimentale. Elena è dalla sua parte ("Qui puoi chiarirti le idee"), Tina Cipollari non ce la fa più e attacca il cavaliere: ""Risolvetela o tu a breve esci di scena".

Spazio poi a Roberta, che è uscita due volte con Ermes. La dama è (a sorpresa) interessata, ma il cavaliere – nonostante sia andato a UeD proprio per conoscerla – sembra anch’egli titubante: "Prima devo capire se mi piace, il corteggiamento viene dopo". Frase che incendia lo studio, con Gianni Sperti ormai stufo: "Questo è Uomini e Donne psicanalisi, tutti qua vengono quest’anno". L’opinionista ironizza sulla situazione dei "blocchi" dei cavalieri, rivalutando Silvio: "Devono tutti farsi un’ora con Silvio. L’abbiamo criticato ma forse è l’unico che si salva".

Il Trono classico: Manuela manda a casa Michele

Situazione opposta per quanto riguarda il Trono classico, dove il corteggiatore Michele si è detto deluso dagli atteggiamenti di Manuela. A suo dire la tronista non sta dimostrando il carattere che sostiene di avere, nonostante le sue provocazioni come "input". Manuela non ha accettato la critica e, nonostante fosse interessata a lui, ha deciso di chiudere e mandarlo a casa.

