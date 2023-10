Uomini e Donne s’infiamma, Gemma a Maurizio: “È da troppo che andiamo avanti, ora non contraddirti” Puntata segnata da discussioni accesissime nello studio del dating show: Alessio e (soprattutto) Maurizio sotto accusa da parte di tutti, anche Maria De Filippi

Il Trono Over si infiamma a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi giovedì 12 ottobre 2023 si sono decisamente alzati i toni tra dame e cavalieri, con Alessio e soprattutto Maurizio finiti sotto accusa da parte di tutto l’accesissimo studio. Ma cos’hanno fatto i due cavalieri? Alessio ha perso la pazienza con Claudia (con cui è uscito) e Barbara, mentre il "blocco" di Maurizio ha stufato parterre, pubblico e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari (e forse anche Maria De Filippi), ma soprattutto è finito col ferire profondamente Gemma. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: tutti contro Maurizio

La puntata odierna di Uomini e Donne si è riaperta con la discussione tra Gemma, Elena e Maurizio. Con gli animi ancora accesissimi in studio, si è poi passati al triangolo Alessio–Gianluca–Barbara, questa volta con nuovi membri. Alessio è infatti uscito con Claudia (che da tempo si frequenta con Marco), con cui non c’è stato nessun bacio nonostante i messaggi fraintendibili di lei. "Evidentemente sta giocando" ha commentato il cavaliere, che è poi stato sommerso dalle critiche da parte di Gianni, Marco e soprattutto Barbara, che ha definito Alessio "un caro amico" e si è tirata indietro, al pari di Claudia ("In studio è completamente diverso") che, dopo alcune esitazioni, è tornata a sedersi e ha ballato con Marco.

Al termine delle danze è bastata una domanda di Maria De Filippi a Gemma ("Come va?", per accertarsi delle sue condizioni dopo il confronto con Maurizio) a scatenare il putiferio. Quasi in lacrime, la storica dama del dating show si è spazientita sia per il comportamento di lui – che l’ha fissata scuotendo la testa durante il ballo – che, soprattutto, per come sta evolvendo (o meglio, non sta evolvendo) la relazione: "È da agosto che andiamo avanti! È tanto che andiamo avanti, è importante per una persona! Tu dai importanza al tempo? (…) Ieri sera mi hai detto la nostra storia stava prendendo un nuovo percorso (…) Ora non contraddirti".

Niente baci, niente passeggiate mano nella mano, tanto lavoro e poco tempo: il "blocco" di Maurizio è costato al cavaliere ancora tante, tantissime, critiche da parte di tutti (alcuni ipotizzano anche che lui sfrutti l’immagine della dama per altri scopi promozionali). Maurizio ha ribadito che sta vivendo una cosa nuova. Gemma ha continuato a fornire gradualmente nuovi dettagli sulla situazione, costringendo addirittura Maria De Filippi a dire la sua e intervenire: "Tu l’hai capito che se lo vedi non succede niente?".

