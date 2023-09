Uomini e Donne, si comincia: le anticipazioni della nuova stagione Oggi lunedì 11 settembre riparte il dating show di Maria De Filippi: tutto quello che c’è da sapere sulla 28ª edizione, dai nuovi tronisti a vecchie conoscenze

Il giorno del debutto è arrivato e Uomini e Donne torna finalmente su Canale 5 con la nuova stagione 2023/24. In onda dal 1996, il dating show di Maria De Filippi esordisce con quella che sarà la 28esima stagione del programma oggi lunedì 11 settembre 2023, nel consueto appuntamento delle 14:45. Non mancheranno tante novità – a partire dai nuovi tronisti – ma anche vecchie conoscenze, inaspettati ritorni e mancate riconferme. Insomma, anche quest’anno ci sarà da divertirsi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: la nuova stagione

La prima puntata andrà in onda oggi lunedì 11 settembre 2023 e c’è ovviamente grande attesa attorno al ritorno di Maria De Filippi al timone di Uomini e Donne. La padrona di casa Fascino sarà nuovamente protagonista del pomeriggio di Canale 5 a suon di ascolti e tornerà a pieno regime tra due settimane, a partire dal 24 settembre, quando ripartirà anche Amici.

Naturalmente si sono già tenute le prime giornate di registrazioni del programma, che costituiranno il (succulento) materiale delle prime puntate stagionali, e sono già emerse le prime anticipazioni che hanno rivelato i segreti della nuova stagione di Uomini e Donne.

Anticipazioni: novità e conferme

C’era naturalmente tanta attesa e curiosità attorno ai protagonisti di Uomini e Donne: i nuovi tronisti. Due nuovi volti e una vecchia conoscenza saranno in studio da Maria De Filippi: Cristian Forti e Brando (che già si contendono una corteggiatrice) e Manuela Carriero, che partecipò a Temptation Island nel 2021 con Stefano Sirena. Nelle prime puntate ci sarà spazio anche proprio per le coppie dell’ultima edizione di Temptation Island, da Perla Vatiero a Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Confermatissimi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, così come la protagonista del Trono Over Gemma Galgani, mentre nel parterre non poteva mancare Elio Servo (già al centro di accese liti con Tina), ma si segnalano anche i ritorni di Silvio (che nella scorsa edizione chiuse la storia con Gemma non nel migliore dei modi) e soprattutto di Barbara De Santi.

Grandi assenti, almeno per il momento, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. I due sembrano aver pagato a caro prezzo la nuova politica editoriale anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi per le reti Mediaset e potrebbe essere fuori dal programma. Se per il primo, però, si parla di un nuovo flirt fuori da UeD, Armando ha mandato messaggi di sfogo e indizi su un possibile ritorno.

Quando inizia Uomini e Donne?

La stagione 2023/24 di Uomini e Donne inizia oggi lunedì 11 settembre e andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle ore 14:45.

