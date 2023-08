Uomini e Donne, pronta la “mannaia” di Pier Silvio: a rischio Riccardo e Armando La nuova linea anti-trash imposta dall’ad Berlusconi potrebbe colpire anche il dating show di Maria De Filippi: Ida Platano in corsa per un posto da opinionista

È un’estate di cambiamenti quella delle reti Mediaset. La nuova linea editoriale anti-trash dettata da Pier Silvio Berlusconi dopo il Gf Vip 7 sta prendendo sempre più forma e indubbiamente continuerà a plasmare le trasmissioni più popolari, pronte a ripartire a settembre, nel corso della prossima stagione televisiva. Dopo aver "ripulito" L’Isola dei Famosi e il cast del Grande Fratello (la lista dei vip sarebbe già stata ultimata da Alfonso Signorini), la nuova politica dell’ad Mediaset potrebbe andare a ritoccare un altro programma storico di Canale 5, Uomini e Donne. Sebbene Maria De Filippi, autentica regina d’ascolti della rete, goda della piena fiducia, non è escluso che ci possano essere degli avvicendamenti nel suo dating show volti ad "allontanare" il trash. Come riportato dalle indiscrezioni lanciate da Blasting News, i primi nomi a venire in mente in questo senso sono quelli di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, protagonisti di accese liti nella scorsa stagione. Ma non è tutto: il sito web lancia anche l’ipotesi di un ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano, questa volta nei panni di opinionista.

Uomini e Donne: Riccardo e Armando rischiano

Era venerdì 28 aprile 2023 quando su Canale 5 andò in onda una puntata di Uomini e Donne pesantemente censurata. Protagonisti di un accesissimo faccia a faccia, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato erano infatti quasi venuti alle mani, tanto da costringere Maria De Filippi e la sua squadra a intervenire per separare i due cavalieri. Il tutto fu visibilmente tagliato dalla messa in onda (non in diretta) di U&D, secondo la nuova linea editoriale no-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi dopo i fuochi d’artificio e le squalifiche del Gf Vip 7.

Da allora la nuova politica dell’ad Mediaset si è imposta in tutti i programmi delle reti del Biscione, dalla scelta dei conduttori fino ai casting. Ecco perché – stando a quanto riportato da Blasting News – la "mannaia" di Berlusconi potrebbe presto calare anche su Uomini e Donne, con Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato quasi inevitabilmente i primi nomi a rischio.

Ida Platano torna?

Oltre a Riccardo e Armando, le nuove linee guida Mediaset sembravano poter rappresentare un rischio anche per Tina Cipollari. Come riferito da Blasting News, alcune voci avevano fatto il nome di Ida Platano come possibile nuova opinionista di Uomini e Donne. L’ipotesi sembra essere tramontata dal momento non si trovano conferme, mentre Ida Platano è in vacanza con Alessandro Vicinanza in Puglia (lanciando frecciatine proprio a Riccardo).

