Uomini e Donne, Alfonso piange per Federica dopo Temptation Island, Giulia dice addio a Mirko Nel dating show di Maria De Filippi tornano i protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia: tutti i confronti e cosa è successo su Canale 5

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

A Uomini e Donne tornano i protagonisti di Temptation Island. Nella puntata di oggi giovedì 24 ottobre 2024 sono infatti proseguiti i confronti (e i litigi) tra le ex coppie del reality show di Filippo Bisciglia, presente nello studio del dating show di Maria De Filippi insieme agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Alfonso in lacrime

La puntata di oggi di Uomini e Donne è ripartita dai confronti post-Temptation Island iniziati nella puntata di ieri. Federica Petagna, chiusa la relazione con Alfonso D’Apice appena due giorni dopo la fine del programma, ha confessato di sentirsi con l’ex tentatore Stefano. Ancora spaventata dalla gelosia del suo ex, infatti, la giovane non è più tornata sui suoi passi, ma il ragazzo non ha gradito la mancanza di spiegazioni più chiare. "Non è più innamorata di te" l’ha gelato Gianni Sperti. "Più sincera di così non potevo essere" ha spiegato Federica, che ha messo definitivamente la parola fine alla relazione: "Non mi odiare".

Alfonso, come prevedibile, non l’ha presa bene ed è scoppiato in lacrime: "Mi fa male, non mi riesco a nascondere. Entro in casa nostra e tu non ci sei". "Non è più casa vostra, è finito un sentimento e non è colpa di nessuno (…) Aveva 12 anni quando ti ha conosciuto, eravate due bambini" ha sottolineato (logicamente) Maria De Filippi che, supportata da Filippo Bisciglia, ha cercato di consolare il giovane. Per Federica, invece, si parla di un futuro al Grande Fratello.

Giulia e Mirko: la "pace" dopo Temptation Island

Nello studio del dating show di Canale 5 sono poi arrivati Giulia e Mirko, arrivati al capolinea della loro relazione durata 9 anni proprio a Temptation. Mirko si è presentato con l’ex tentatrice Alessia, con il quale fa coppia fissa dopo il reality. Giulia, a sorpresa, ha dedicato solo parole d’affetto nei confronti di Alessia: "Sei bellissima, dolce e sei stata molto rispettosa nei miei confronti. Non ti ostacolo neanche, perché vedo Mirko felice. Gli dai l’amore che io non riuscivo più a dargli" ha spiegato la ragazza, che si è guadagnata gli applausi di Bisciglia. Più diffidenti Gianni Sperti, Tina Cipollari e lo stesso Mirko, che si è stupito: "Sei un’altra persona. Non mi sarei mai aspettato questa tranquillità". Giulia ha poi ammesso di avere iniziato a frequentare un’altra persona, mentre di fronte a lei Alfred ha improvvisamente lasciato lo studio in preda alla rabbia, lasciando senza parole Anna.

