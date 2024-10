Uomini e Donne, confronti post Temptation Island: Alfred scaricato da Anna, Federica gela Alfonso Maria De Filippi ospita i protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia nella puntata del suo dating show: cos’è successo su Canale 5

Temptation Island sbarca a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi mercoledì 23 ottobre 2024, infatti, i protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia sono stati ospiti nello studio del dating show di Maria De Filippi, sotto gli occhi attenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo l’ultima puntata (andata in onda ieri su Canale 5) sono emerse nuove verità e non sono mancate le sorprese. Scopriamo cos’è successo nel pomeriggio.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: il confronto tra Anna e Alfred

Dopo la burrascosa rottura con Anna, Alfred ha deciso di chiudere con Sofia, la quale non ha nascosto tutta la sua delusione: "Mi ha sminuito, è una persona che usa gli altri" ha sbottato l’ex tentatrice, rivelando anche che il ragazzo le avrebbe chiesto di dormire insieme poco dopo la fine della sua relazione a Temptation Island, salvo poi "abbandonarla come un oggetto". Alfred ha negato e ha confessato di avere vissuto un momento di confusione, scegliendo di restare solo.

Le versioni contrastanti a Uomini e Donne, però, non sono finite: Anna ha svelato di avere rivisto Alfred, che le avrebbe chiesto di tornare insieme. "Non sai quello che vuoi fare, le tue azioni sono vergognose" ha tuonato Tina Cipollari. La verità è che il ragazzo non prova alcun sentimento per Sofia, ma allo stesso tempo non è pronto a tornare indietro: "Devo andare avanti e crescere". Alla fine è stata Anna a mettere la parola fine alla loro storia: "Lasciami stare e andare avanti con la mia vita".

Federica e Alfonso si rivedono dopo Temptation Island

Al termine di un’esperienza di fuoco a Temptation Island, segnata da continui episodi di gelosia, Federica e Alfonso hanno lasciato il reality show di Filippo Bisciglia insieme. Dopo appena due giorni, però, la ragazza ha deciso di chiudere ed è tornata vivere dai genitori: "Non è cambiato, non ha superato il mio avvicinamento a un’altra persona". Federica ha ammesso di avere iniziato a frequentare il single Stefano e ha dichiarato di non essere più innamorata del suo ex compagno (che si è addirittura commosso nel rivederla). Le sorprese, inoltre, potrebbero non essere finite. Per Federica Petagna si parla infatti di una nuova esperienza in un reality: la giovane sarebbe pronta a sbarcare al Grande Fratello e avrebbe già sostenuto (e superato) un provino per il reality di Alfonso Signorini.

