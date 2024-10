Federica Petagna, da Temptation Island al Grande Fratello: “Contratto già firmato”, l’indiscrezione Dopo avere lasciato il programma insieme al compagno Alfonso (con cui ha però chiuso subito dopo), la giovane potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Federica Petagna come Perla Vatiero. Dopo l’esperienza a Temptation Island, infatti, la giovane sarebbe pronta a sbarcare al Grande Fratello, seguendo le orme della vincitrice dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ieri martedì 22 ottobre 2024 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation, che ha visto il falò di confronto proprio tra Federica e il suo compagno Alfonso D’Apice; i due hanno lasciato il programma insieme ma – come emerso – sono arrivati alla rottura subito dopo l’esperienza su Canale 5. La giovane ragazza napoletana potrebbe così proseguire la sua avventura nel mondo dei reality, sponda GF. Scopriamo tutti i dettagli.

Federica Petagna al Grande Fratello: il retroscena

Dopo l’arrivo (temporaneo) di Maica Benedicto direttamente dal Gran Hermano, il Grande Fratello potrebbe arricchirsi di nuovi protagonisti. Mentre Shaila Gatta e Javier Martinez hanno raggiunto il reality show "cugino" spagnolo, infatti, Alfonso Signorini e il suo team sono nuovamente al lavoro sul cast del programma e a caccia di nuovi concorrenti. Stando alle ultime voci, il nuovo nome potrebbe essere quello di Federica Petagna, protagonista della 13esima edizione di Tempation Island. Nell’ultima puntata stagionale andata in onda ieri su Canale 5, infatti, la giovane ha lasciato il reality show di Filippo Bisciglia insieme ad Alfonso D’Apice ma, come successivamente emerso, i due sarebbero arrivati alla rottura addirittura il giorno dopo la fine delle riprese; Federica ha iniziato a frequentare il tentatore Stefano e ha dichiarato di non essere più innamorata del suo ex compagno.

L’avventura di Federica Petagna nel mondo dei reality Mediaset, tuttavia, sarebbe tutt’altro che finita. Stando a voci sempre più insistenti, infatti, la giovane ragazza partenopea dovrebbe sbarcare al Grande Fratello. Stando alle parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano Federica avrebbe fatto un colloquio lo scorso lunedì e sarebbe già stata presa, come confermato anche Amedeo Venza: "Al GF cercano un single che possa ribaltare le situazioni in casa". Federica potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia fra due settimane e secondo alcuni avrebbe già firmato il contratto.

I precedenti da Temptation Island

Come ipotizzato da Amedeo Venza, dunque, Alfonso Signorini sarebbe alla ricerca di un nuovo "jolly" da accogliere nella casa del Grande Fratello e avrebbe deciso di pescare ancora dal cast di Temptation Island. Dal reality di Filippo Bisciglia l’anno scorso arrivarono Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero (poi vincitrice di quell’edizione), che ravvivarono il programma con il loro traingolo amoroso. Dopo il flop di Lino Giuliano – squalificato ancora prima di entrare al GF – il conduttore e padrone di casa avrebbe così scelto di riprovarci.

