Temptation Island, le pagelle: Titty "the best" (8), Antonio sparito (4) e Alfred sbugiardato (3) Nell’ultima puntata dell’edizione autunnale del reality di Canale 5 assistiamo all’ultimo falò e scopriamo che fine hanno fatto le coppie un mese dopo. E non mancano i colpi di scena

Il gran finale per l’edizione autunnale di Temptation Island 2024 è andato in onda in prima serata martedì 22 ottobre su Canale 5. A tenere incollati i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset l’ultimo falò di confronto, quello tra Federica e Alfonso, e poi il consueto racconto di "un mese dopo", con cui i telespettatori possono scoprire cosa sia successo tra le coppie una volta tornate a casa dopo la trasmissione. E le sorprese non sono davvero mancate.

Tutte le coppie hanno confermato che la decisione presa davanti a Filippo Bisciglia è stata quella giusta per loro, tranne in un caso, ovvero proprio quello di Federica e Alfonso, che usciti insieme, tra lacrime, baci, abbracci, emozioni e dichiarazioni d’amore, tempo poche ore hanno deciso di lasciarsi. Ancora unite sono le due coppie uscite insieme dal programma: quella formata da Diandra e Valerio e quella di Sara e Fabio. Croce sopra invece, senza nessuna possibilità di tornare sui loro ,passi per le coppie più discusse di questa edizione, quella formata da Titty e Antonio e quella formata da Anna e Alfred, che non perde occasione di fare una terribile figura anche alla sua ultima apparizione nello show. È finita anche tra Giulia e Mirco, tanto che lui si presenta dal conduttore con Alessia, la tentatrice conosciuta nel villaggio. Infine, gli indecisi: Millie e Michele, usciti separati, continuano a definirsi innamorati ma non riescono ancora a trovare il mondo di riappacificarsi. E ora scopriamo, secondo noi, i promossi e i bocciati di questo gran finale di Temptation Island autunno.

Temptation Island autunno, le pagelle dell’ultima puntata: martedì 22 ottobre 2024

Titty, voto: 9. Pagandolo piuttosto caro in termini emotivi, come conferma anche stasera, la giovane napoletana, entrata "promessa sposa" e uscita sola ma più forte, è stata una delle grandi protagoniste di questa versione autunnale di Temptation Island. Titty questa sera torna a testa alta a raccontare a Filippo Bisciglia l’ultima cosa brutta subita dall’uomo che le aveva chiesto di sposarla sotto la Tour Eiffel perché, ha spiegato lui poi, si era sentito costretto a farlo. Antonio è sparito, dopo la trasmissione, senza né un messaggio, né una telefonata, né un ultimo confronto, dopo una relazione durata tre anni. La regia sceglie come sottofondo musicale per l’ entratadella ragazza "The Best" di Tina Turner, anche per celebrare il suo apporto alla trasmissione probabilmente, e Filippo Bisciglia la saluta, dicendole quanto ci terrebbe ad assaggiare le sue polpette tanto disprezzate dall’ex, mentre lei, dopo aver raccontato la sua sofferenza, spiegato il gesto iconico dell’anello nel fuoco e sorriso, dicendo che ora è più forte, se ne va con una nuova luce negli occhi.

Sofia, voto: 8, 5. Chi è Sofia, direte voi? È la tentatrice con cui Alfred esce dal villaggio, dopo averle dato il bacio che aveva fatto traboccare il vaso della pazienza della sua fidanzata Anna. Oggi questa ragazza arriva con tutta la sua delusione a smascherare Alfred, che racconta di aver scelto di passare un periodo da solo perché ha bisogno di riflettere, e che non ha frequentato la ragazza fuori dal programma. Ma lei arriva subito dopo di lui a dire la sua versione e, come una furia, racconta che i due si sono frequentati eccome, che ci sono stati progetti, proposte, viaggi, promesse, intimità, fino al giorno prima della registrazione. Perché? Secondo Sofia, Alfred sperava di continuare a tenere il piede in due staffe, e di poter riavvicinarsi alla ex. Giochetto non riuscito e figuraccia in prima serata.

Anna, voto 8. "Cosa mi auguro per il mio futuro? Di non dover amare più per due". Si chiude con questa frase teatrale il percorso di Anna, anche lei, a sue spese, protagonista di questo show che, siamo sicuri, nonostante sia stata sommersa di balle da Alfred anche dopo essere uscita dal programma, ormai non ci casca più. È lei stessa a chiare lettere a dirlo: "Devo volere più bene a me stessa". Brava ragazza.

Diandra e Valerio, voto:7. Siccome non è che si può sempre credere che non ci sia speranza per l’umanità, vogliamo dare un bel voto anche alla coppia che, grazie a Temptation Island, racconta di essersi ritrovata, di aver capito che il loro rapporto era prezioso e valeva la pena di lottare per salvarlo. Diandra e Valerio tornano da Filippo Bisciglia ringraziando dell’esperienza e raccontandosi più innamorati di prima. Il trasferimento a Brindisi? Dimenticato. Il lavoro di lei che porta vita tempo e attenzioni a lui? Risolto con lui, che è più presente nel suo locale a dare una mano, e lei che si impegna a ritagliarsi un po’ più di momenti liberi. I progetti di mettere su famiglia? Se ne parla di nuovo. Insomma, in mezzo a tutti gli altri disastri, loro sono la coppia "feel good". E menomale.

Federica, voto:6,5. Anche questa ragazza giovanissima si merita un po’ di incoraggiamento, perché, come dice lo stesso ex fidanzato: "Vederla nel villaggio (a fare cose normalissime per le sue coetanee ndr), è come vedere un bambino che non è mai stato in un parco giochi, e all’improvviso vede tutte le giostre e non sa nemmeno dove cominciare". Nel falò in cui, con Alfonso, si è scambiata sguardi languidi, parole dolci, abbracci, baci e lacrime, aveva messo le cose in chiaro: basta gelosia ossessiva, il fidanzato avrebbe dovuto farla respirare e accettare le sue scelte, per esempio avrebbe dovuto concederle (addirittura!) di scegliere i vestiti da comprarsi. Le parole di Alfonso sono di grande comprensione sul momento, e i due escono insieme, mano nella mano. Salvo poi scoprire che, solo poche ore dopo, Federica lo pianta per una nuova scenata di gelosia, che evidentemente lei ha deciso che sarebbe stata l’ultima. Poi scopriamo che, dopo aver chiuso con Alfonso, che durante vari video sentiamo continuare a dire cose come "è mia", "me la devo andare a riprendere", pretendendo l’eternità dell’amore della ragazza, mostrandosi distrutto per la sua decisione, dicendo di sognare una ragazza che deve essere veramente seria e altre cose così, ha trovato conforto tra le braccia del tentatore incontrato nel villaggio. Insomma, un percorso quasi di "liberazione", certo con qualche incoerenza, ma che a 20 anni è giusto concederle. Con buona pace dell’ex, anche lui giovanissimo, che può cogliere l’occasione per maturare.

Mirco, voto 5. Dev’essere il nome: con la "c" o con la "k" poco cambia, pare destino che i "Mirko" o "Mirco" di Temptation Island entrino con una fidanzata ed escano con una tentatrice. Il primo a farlo è stato Mirko Brunetti, entrato con Perla Vatiero e uscito con Greta Rossetti, con cui, in occasione della puntata "un mese dopo", già sfoggiava il mitico tatuaggio di coppia "i tuoi occhi, la mia cura". Il Mirco di quest’anno non è arrivato insieme alla sua Alessia già tatuato, ma poco ci manca. Mollata Giulia dopo 9 anni-9 di relazione, si dice già innamorato, dopo pochi giorni, della sua tentatrice, la quale si lamenta che la ex di lui non gli abbia ancora restituito le chiavi di casa e sgomberato le sue cose. Quanto durerà questo colpo di fulmine? Li ritroveremo tutti e tre al Gf? Ci sembra improbabile, ma chissà.

Antonio, voto: 4. Cosa possiamo dire di Antonio che ancora non abbiamo detto? Pensavamo che quella della settimana scorsa sarebbe stata l’ultima occasione per dargli un voto, ma questa sera lo ritroviamo più in forma che mai. Mentre la ex, come abbiamo detto, sembra più matura e consapevole, dopo aver raccontato: "Sono stata male, non volevo neanche alzarmi la mattina", la prima cosa che dice il giovane napoletano, quando Filippo Bisciglia lo accoglie e gli fa la domanda classica, per capire qualcosa in più di cosa si agiti nel suo animo, ovvero: "Come stai?" guardandolo negli occhi e con tono profondo, lui risponde: "Sto facendo palestra, per gli addominali". Ah. Dopo di che, scopriamo da Titty che, dopo l’uscita dal programma, tra anni di relazione, una proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel, un anello da fidanzamento dal valore di 18 euro che con il sudore lasciava un alone verde sul dito, finto nel fuoco, non si è fatto sentire con una chiamata, una telefonata, nulla per un ultimo dovuto confronto.

Alfred, voto 3. Quella che fa Alfred fa stasera è una delle figure peggiori, se non la peggiore in assoluto della storia di Temptation Island. Questo ragazzo, durante il programma umilia la sua fidanzata calpestandone i sentimenti, al falò, mollato, esce piangendo, insieme alla tentatrice che aveva baciato nel villaggio, Sofia. Pochi minuti dopo quel pianto, è con lei in albergo e le chiede di "dormire" insieme, come racconta la stessa ragazza, furiosa, che nell’ultimo mese dice di aver condiviso con lui telefonate, messaggi, progetti, promesse e intimità, fino al giorno prima delle registrazioni, quando Alfred decide di interrompere i contatti e di non portarla nella puntata per raccontare che la sta frequentando. Nel frattempo, scopriamo da Anna che l’ha cercata due volte e le ha detto che una volta è stato a trovare la tentatrice a Milano e che sono stati solo in palestra a fare esercizi, cosa che alla ragazza pare strana. Lui invece, racconta che non ha frequentato la tentatrice e che non vuole riconquistare Anna, ma che è confuso, non è un ragazzo cattivo, solo che deve maturare e ha bisogno di tempo per lui. Veramente un gran finale.

