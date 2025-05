Uomini e Donne, tra finzione e realtà: ma cosa sappiamo veramente? Tante le polemiche sul dating show da parte di chi crede sia tutto organizzato e recitato: sotto accusa anche il trono di Gianmarco Steri.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il seguitissimo dating show Uomini e Donne, sulla cresta dell’onda da decenni, è spesso al centro di polemiche e per molti pare sia difficile capire dove finisce la realtà e dove inizia il gioco, quanto ci sia di vero e quanto di recitato. Ma a volte la linea si sfuma davvero in modo impercettibile. È successo di recente anche con il trono di Gianmarco Steri, finito nel mirino dei social quando si è scoperto che il cugino di una corteggiatrice, Nadia, lavorava nella sua barberia. Da quel momento, in studio e fuori, si è subito parlato di legami pregressi, accordi e sospetti. La redazione ha voluto fare chiarezza, ma la vicenda ha riportato a galla un tema che torna sempre: quanto conta davvero l’autenticità in un contesto televisivo? E soprattutto: quanto è disposto il pubblico a credere? Scopritelo nel video. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche