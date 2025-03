Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano: baby shower con proposta di nozze. Caos e lacrime in studio I due ex del programma si sono presentati oggi in studio, da Maria De Filippi. Dove hanno coinvolto i presenti nel 'baby shower' del figlio in arrivo. Poi ecco la scena da film.

È stata una giornata memorabile, oggi, a Uomini e Donne. Perché gli ex Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono presentati in studio per scoprire il sesso del nascituro. L’incontro tra i due era avvenuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Poi l’uscita dal programma, a maggio 2024, e un breve periodo difficile (da cui però sono usciti brillantemente). Ora Asmaa e Cristiano sono in dolce attesa del loro primo figlio, e lo hanno voluto comunicare proprio davanti alle telecamere. Ma è stato un gesto sorprendente di Cristiano, non previsto, a mandare davvero in subbuglio i fan dello show. Ecco i dettagli qui sotto.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano svelano il sesso del nascituro

Eccoli di nuovo in tv, più innamorati che mai. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex dama ed ex cavaliere di Uomini e Donne, sono tornati oggi per celebrare un grande evento. Tra poco diventeranno genitori, infatti, e non c’era modo migliore di festeggiare la cosa se non quello di presentarsi alla corte di Maria De Filippi. Così nella puntata di lunedì 31 marzo 2025, è andato in scena il ‘baby shower’ della coppia, cioè è stato svelato finalmente il sesso del nascituro.

Ed ecco la sorpresa: lo studio di Uomini e Donne si è colorato di blu. Quindi il bimbo in arrivo sarà un maschietto. Una volta svelata la notizia in studio, Asmaa e Cristiano si sono poi stretti in un abbraccio fortissimo. E l’ex dama ha pure commentato: "Ho vinto io". Mentre l’ex cavaliere ha aggiunto: "È emozionante, è una tempesta d’amore. Viviamo in una bolla. Ci sono stati alti e bassi, ma lei un mese dopo usciti da qui ha fatto i documenti per fare la residenza da lei. Sono follemente innamorato, spero di dimostrarle quanto ci tengo e quanto la amo".

La proposta di nozze (choc) per Asmaa Fares

La vera sorpresa però non è stata questa. Bensì una proposta choc, totalmente inattesa, da parte dello stesso Cristiano. A Uomini e Donne, infatti, lui ha improvvisamente lasciato lo studio. Poi è arrivata una dichiarazione d’amore recitata dagli altoparlanti (con tanto di collaborazione del pubblico). E infine i Cavalieri del parterre maschile del Trono Over hanno mostrato uno striscione contenente la domanda: "Mi vuoi sposare?".

Una sorpresa bellissima, per Asmaa Fares. Che nel frattempo è corsa incontro al compagno, già inginocchiato, e visibilmente commossa ha esclamato: "Certo che sì". La scena da film si è poi conclusa con un bacio appassionato. Esattamente quello che i fan del programma speravano.

