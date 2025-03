Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ritorno a Uomini e Donne con colpo di scena: "L'ho mollato su WhatsApp" Nel dating show sono tornati a sorpresa i due innamorati che hanno raccontato come procede la loro storia tra attimi di tensione e momenti di gioia.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Oggi, giovedì 27 marzo, a Uomini e Donne c’è stato un inatteso ritorno di una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi. A entrare nello studio sono stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza dopo poco più di un anno dalla decisione di lasciare il programma per continuare la relazione al di là delle telecamere. I due hanno raccontato come procede la loro storia d’amore tra litigi e attimi di felicità.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne accoglie la coppia con un caloroso applauso e loro dichiarano: "Litighiamo, ma siamo felici". E se è vero che come dice l’antico detto popolare "L’amore non è bello se non litigarello" la coppia, formatasi davanti alle telecamere del programma, ne rappresenta in pieno il senso. Nonostante alcuni attimi di tensione e varie liti oggi i due insieme sembrano più in forma che mai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il problema della gelosia di Roberta

"Sono uscito una volta in un anno" ha esclamato Alessandro che si è lamentato per il vero problema della coppia: la gelosia di Roberta. Infatti lei ha ribattuto: "Ma non è vero. Esce sempre, ogni settimana". Poi il racconto è proseguito con Vicinanza che ha spiegato i momenti in cui Di Padua ha dato in escandescenze: "Le uscite che ti hanno infastidita sono state due, però. Nell’ultima uscita sono andato a un compleanno e sono rimasto a dormire fuori con i miei amici che non vedevo da tempo. È successo un macello, ma dopo abbiamo fatto pace". In seguito a questa serata "brava" Roberta ha confessato: "L’ho mollato con un messaggio su WhatsApp". Il giorno dopo, come ha raccontato il ragazzo, la sua compagna si è adirata molto con lui dicendogliene di tutti i colori. Poi però si è scusata per i modi che aveva avuto. Tuttavia, dopo queste incomprensioni, i due sembrano aver ritrovato la pace e adesso sono più innamorati di prima. Inoltre ci hanno tenuto a ringraziare Maria De Filippi e il programma di Canale 5 perché se non fosse stato per loro adesso la coppia non si sarebbe formata e non si sarebbero nemmeno conosciuti. "Sono molto contenta perché senza di voi Alessandro non l’avrei mai conosciuto. Se oggi sto così bene, è solo grazie a voi", ha detto Roberta e lui si è trovato d’accordo con la fidanzata. Alla fine della puntata la coppia ha incantato il pubblico del dating show ballando un lento sulle note di Adesso Tu di Eros Ramazzotti.

Potrebbe interessarti anche