Unomattina Estate, primi imbarazzi per Alessandro Greco e critiche dal web: "Non è il suo mondo" Ha debuttato proprio oggi il programma di Rai1 che accompagnerà il pubblico per la tutta la calda stagione, ma l’inizio non è stato dei migliori. Perché.

Dopo aver salutato Storie Italiane, in pausa per la stagione estiva, al suo posto ha debuttato proprio questa mattina il programma Unomattina Estate, condotto da Alessandro Greco e Greta Mauro. Un inizio che, tuttavia, non si può certo definire scoppiettante: già nella prima puntata ci sono stati infatti alcuni imprevisti che hanno coinvolto autori e conduttori, e che certamente non sono passati inosservati agli occhi del pubblico a casa, scatenando una pioggia di critiche sul web: ecco cosa è successo.

Unomattina Estate, primi imprevisti per Alessandro Greco

La nuova edizione di Unomattina Estate non ha esordito nel migliore dei modi. Già nella prima puntata di questa mattina, conduttori e autori si sono resi protagonisti di gaffe e imprevisti che non sono certo passati inosservati.

Il primo imprevisto è avvenuto durante lo spazio dedicato alla cucina, mentre lo chef era intento a preparare degli ottimi pomodori ripieni. Alessandro Greco, proprio in quel momento, si è rivolto a uno degli autori chiedendo aiuto perché in evidente difficoltà. "Chiedo scusa, se mi aiutate gentilmente con il… Ecco grazie…", ha mormorato il conduttore a uno degli autori.

Tutto si è risolto in fretta ma, poco dopo, durante lo spazio dedicato all’intervista in collegamento con Susanna Cutini, docente di culture e politiche alimentari dell’Università San Raffaele di Roma, Greco si è nuovamente rivolto all’autore perché ancora in difficoltà.

"Se gentilmente mi ridai l’altro, quello che avevi messo prima… L’altro foglio… Sì perché c’è la domanda alla professoressa… Quello che hai messo via… Esatto quello…", ha quindi mormorato il conduttore in diretta.

Imprevisti che sono immediatamente diventati virali sul web e che hanno scatenato una vera e propria pioggia di critiche.

Unomattina Estate, pioggia di critiche per Alessandro Greco e Greta Mauro

Al termine della puntata, il web si è letteralmente scatenato tra critiche e commenti negativi proprio nei confronti della prima puntata di Unomattina Estate e dei suoi conduttori.

Tra i commenti più critici spicca senza dubbio quello di Giuseppe Candela, firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano, il quale su X ha scritto: "Greco è fuori ruolo, non è il suo mondo. Greta Mauro non pervenuta. Gli autori già in vacanza…", per poi aggiungere anche: "Alle 9.50 a Unomattina Estate cucinano i pomodori ripieni di riso. Alle 9.50. Ma chi fa le scalette?".

Insomma, l’inizio di questa nuova edizione non è certo stato dei migliori e il pubblico pare non aver particolarmente apprezzato questa primissima puntata. La strada però è ancora lunga e, sicuramente, conduttori e autori aggiusteranno il tiro.

