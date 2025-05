Un Posto al Sole, la Rai cancella la puntata e scatta la rivolta sui social: “Dovete smetterla” Ieri la puntata di UPAS ha lasciato spazio al match di Sinner su Rai 3. La variazione improvvisa ha scatenato un forte malcontento tra i fan della soap che sono insorti sui social.

Proprio ieri si è tenuto a Roma l’attesissimo match tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerúndolo valido per il torneo di tennis Internazionali BNL d’Italia. Un incontro che alla fine ha visto trionfare il tennista azzurro ma che, a causa del forte maltempo sulla Capitale, è slittato di circa quattro ore rispetto al programma previsto. Questo imprevisto ha portato la Rai a stravolgere il palinsesto per permettere comunque ai telespettatori di seguire il match, cancellando all’ultimo minuto la consueta puntata della soap Un Posto al Sole su Rai3. I fan della serie non l’hanno affatto presa bene e, letteralmente furiosi, si sono scagliati sui social iniziando una vera e propria protesta: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Un Posto al Sole, Rai 3 cancella la puntata per il match di Jannik Sinner

Ebbene sì, l’attesissimo match di tennis con protagonista Jannik Sinner sarebbe dovuto andare in onda ieri pomeriggio in diretta su Rai1. A causa del ritardo accumulato dal match di Jasmine Paolini e le cattive condizioni meteo di Roma, la partita è slittata però di circa 4 ore. Davanti a questo imprevisto, la rete ammiraglia ha dovuto stravolgere il palinsesto per permettere ai telespettatori di vedere comunque il match che ha poi avuto inizio dopo le 19.

Per mandare in onda la partita, la Rai ha quindi deciso all’ultimo di cancellare e sostituire la consueta puntata della soap Un Posto al Sole prevista su Rai3. I tanti fan della serie, invece di trovare sul piccolo schermo gli attori tanto amati, si sono dunque ritrovati Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Una variazione del palinsesto fatta senza alcun preavviso e che molti telespettatori non hanno apprezzato.

Un Posto al Sole, Rai3 cancella la puntata e il web si ribella

Dopo questo cambio di programma inaspettato, i fan di Un Posto al Sole sono immediatamente accorsi sui social iniziando una vera e propria protesta contro la scelta fatta dalla Rai. "Che ci fa Sinner su Rai 3? Ridateci Un posto al sole!", si legge in un commento su X. E ancora: "Dovete smetterla di far saltare la puntata per qualsiasi evento", "Rai Sport che ci sta a fare?! Possibile che debba sempre rimetterci l’affezionato pubblico di Un Posto al Sole?", "Ma che me frega del tennis? Ridatemi UPAS", "Per far posto agli eventi, viene sacrificato sempre Un posto al sole", "Il palinsesto che esiste a fare? Rai sport che esiste a fare? Paghiamo pure il canone…", "Prima, il Papa morto. Poi, il Papa nuovo. Ora, il tennis. Ogni scusa è buona per far saltare UPAS", e moltissimi altri commenti di persone indispettite. Dopo questa forte protesta chissà che la Rai, al prossimo imprevisto, non decida di pensarci due volte prima di cancellare una puntata della soap.

