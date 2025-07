Elisabetta Canalis in barca con l’ex marito, esplode il gossip: ‘sparito’ il fidanzato Georgian Cimpeanu L'ex velina si è fatta vedere in Sardegna con il precedente compagno, Brian Perri, chirurgo e padre di sua figlia. Mentre non ci sono tracce dell'attuale dolce metà.

Prove di famiglia allargata, per Elisabetta Canalis, che è stata vista (e lo ha mostrato anche lei via social) in compagnia dell’ex marito in Sardegna. C’è chi parla di un possibile ritorno di fiamma, dato che non si hanno notizie da tempo sul (presunto) compagno dell’ex velina, Georgian Cimpeanu. Intanto, quel che è certo è che Elisabetta sta trascorrendo ore di relax in barca insieme alla figlia e all’ex, Brian Perri. Volato solo per questa reunion direttamente dagli Stati Uniti. Ecco di seguito tuti i dettagli della storia.

Elisabetta Canalis, le vacanze in barca con l’ex marito Brian Perri

Qualche scatto, un paio di stories e il sorriso di chi non teme i rumors. Così Elisabetta Canalis, che di recente aveva fatto impazzire il web per foto in bikini mozzafiato, si è fatta vedere su Instagram con l’ex marito Brian Perri. Lui, chirurgo statunitense, sarebbe volato in Sardegna per passare qualche giorno idilliaco insieme alla figlia Skyler, avuta da Elisabetta quando i due erano ancora una coppia.

E in effetti, gli scatti in barca che circolano online ci consegnano il quadretto perfetto. Elisabetta, Brian e Skyler si godono il sole sardo senza pensieri. In barba a chi potrebbe pensare a una famiglia divisa o in difficoltà. Anche perché gli ex innamorati, che si sono lasciati senza drammi nel luglio del 2023, sono sempre rimasti in ottimi rapporti. E anche stavolta stanno dimostrando come, per il bene di una figlia, si possa mettere facilmente da parte il passato.

La ‘sparizione’ di Georgian Cimpeanu, (presunto) fidanzato di Elisabetta Canalis

Restano comunque dubbi, è inutile negarlo, sui motivi profondi della presenza di Brian Perri in Sardegna. Che sia in corso, dice qualcuno online, un riavvicinamento silenzioso con la Canalis? E se così non è, perché allora non c’è traccia da tempo del presunto fidanzato di lei, Georgian Cimpeanu? Domande lecite, che trovano al momento solo risposte parziali.

Georgian, nuova fiamma di Elisabetta, è un campione di kickboxing e personal trainer, che tempo fa si era addirittura trasferito da Roma a Los Angeles per stare più vicino alla sua metà. Video social, condivisi da entrambi, mostravano le difficoltà di adattamento dell’atleta alla vita americana. Poi il silenzio. Elisabetta e Cimpeanu hanno smesso di apparire insieme. E sebbene manchino dichiarazioni ufficiali, la sensazione è che qualcosa sia cambiato, dietro le quinte. Se poi ci aggiungiamo la recente reunion della Canalis con l’ex, arriviamo a un totale di due indizi sospetti. Non faranno una prova, è vero. Ma lasciano di sicuro qualche interrogativo aperto.

