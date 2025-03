Un posto al Sole, Michele lotta tra la vita e la morte: a Palazzo Palladini esplode il panico Continuano gli appuntamenti con l’amatissima soap di Rai3. Ecco nel dettaglio le anticipazioni delle puntate da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025.

Colpi di scena, intrighi, nuove emozioni e molto di più nelle puntate di questa settimana di Un posto al Sole, una delle soap italiane più longeve e apprezzate di sempre. Ancora una volta avremo modo di seguire le vite dei protagonisti all’interno della coinvolgente trama che ha sempre caratterizzato la serie. Scopriamo quindi cosa accadrà giorno per giorno nelle puntate in onda dal 10 al 14 marzo 2025.

Anticipazioni Un posto al Sole, lunedì 10 marzo 2025

Nella puntata di lunedì 10 marzo di Un posto al sole, Michele si ritrova a lottare tra la vita e la morte dopo che Fusco gli ha sparato. Rossella non vuole arrendersi e tenta disperatamente di rianimare suo padre. Saviani, in ospedale, vive un’esperienza extracorporea di cui si accorge solo una persona, mentre il primario, in preda al panico, si dà alla fuga. A Palazzo Palladini si diffonde il panico dopo la notizia della sparatoria. Michele riuscirà a salvarsi?

Martedì 11 marzo 2025

Michele continua a rimanere in bilico tra la vita e la morte, mentre i suoi amici si stringono attorno a Silvia e Rossella, sconvolte e disperate per quanto accaduto. Fusco continua la sua fuga anche se la polizia sembra ormai essere molto vicina a scovarlo. Roberto si dimostra come sempre molto cinico e pensa soltanto a trovare qualcuno che sostituisca Saviani qualora non tornasse più in radio. Micaela rimane sconvolta da tale comportamento e decide di raccontare tutto a Filippo. Nel frattempo, Gennaro approfitta di questo momento per difendere i suoi interessi.

Mercoledì 12 marzo 2025

La polizia trova Fusco ma il primario oppone resistenza. All’ospedale, amici e famigliari attendono speranzosi che Michele si svegli. Gennaro approfitta di questo per accedere al pc del giornalista e cancellare tutto il materiale raccolto contro di lui. Nel frattempo, Manuela dà una mano a Silvia, sacrificando lo studio per coprire i suoi turni al Caffè Vulcano. Niko, al corrente del sacrificio della ragazza, decide di aiutarla occupandosi lui stesso di seguire Jimmy con i compiti.

Giovedì 13 marzo 2025

Le condizioni di Michele rimangono preoccupanti: i medici non sanno se si risveglierà e non sono certi di quali conseguenze avrà su di lui il terribile evento. Rossella, Silvia e Marisa si sostengono a vicenda mentre Damiano diventa protagonista di un atto di coraggio che potrebbe risolvere almeno in parte questa terribile situazione. Nel frattempo, Raffaele cerca di convincere Otello a rimanere a Indica e a non precipitarsi a Palazzo Palladini. Pino è stanco del comportamento altalenante di Rosa e decide di affrontarla per chiarire le cose una volta per tutte.

Venerdì 14 marzo 2025

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole ci svelano che i familiari e gli amici di Michele sono preoccupatissimi: le sue condizioni di salute appaiono sempre più gravi. A Palazzo Palladini regna lo sconforto e Guido è molto spaventato dall’idea di perdere il suo grande amico. Mariella, in assenza di Claudia, decide quindi di sostenere l’ex in questo momento così difficile. Renato e Raffaele uniscono le forze per convincere Otello a rimanere a Indica poiché preoccupati che il Testa non riesca a sopportare un’altra grave perdita.

