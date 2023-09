Un posto al sole, calendario stravolto: la soap di Rai 3 si ferma, perché Il 7 e l’8 settembre i fan noteranno un cambiamento nella messa in onda della soap. Ma niente paura, ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Oggi e domani, la serie di successo Un posto al sole vedrà qualche cambiamento nella consueta messa in onda. I più attenti avranno già notato lo stravolgimento del calendario tra doppi appuntamenti e puntate mancanti ma, niente panico, si tratta di un breve cambiamento che durerà solo un apio di giorni. Vediamo nel dettaglio quando e come andranno in onda le nuove puntate di Un posto al sole.

Un posto al sole, oggi giovedì 7 settembre doppio appuntamento

Il primo cambiamento riguarda proprio la messa in onda di oggi che, rispetto al solito, vedrà un doppio appuntamento con Un posto al sole. Le puntate inizieranno alle ore 20.50 su Rai 3, per terminare poi attorno alle 21.45 circa. Verranno mostrate due episodi inediti che saranno poi disponibili anche sulla piattaforma Rai Play sia in contemporanea che on demand.

Ma cosa vedremo in queste due nuove puntate? Senza dubbio sono in programma svolte e colpi di scerna che terranno gli appassionati attacchi allo schermo. Grandi protagonisti delle puntate saranno Roberto e Viola. Un particolare scambio di denaro tra Eduardo e Damiano insospettirà Viola che cercherà di capire meglio la situazione mettendosi ad indagare. Allo stesso tempo, Roberto inizierà ad avere forti dubbi su Lara. Dopo che Lara ha mandato in pezzi il matrimonio tra Roberto e Marina, ora Roberto inizierà a pensare seriamente alla questione, riempiendolo di dubbi soprattutto in merito alla paternità di Tommy.

Un posto al sole, domani venerdì 8 settembre non andrà in onda

Il cambiamento della messa in onda riguarderà anche la programmazione di domani. Oggi verranno mostrati due episodi proprio perché domani la programmazione sarà invece sospesa. In altre parole, venerdì 8 settembre, Un posto al sole non andrà in onda. Un cambiamento che non deve assolutamente spaventare i fan della serie, che tornerà poi alla sua normale trasmissione. Questo mancato appuntamento servirà solamente a lasciare spazio ad altri eventi importanti che verranno trasmessi proprio su Rai 3.

In particolare, al posto della serie tv, domani Rai 3 trasmetterà un meeting di atletica leggera, in diretta da Bruxelles, a partire dalle ore 20.10 fino alle 22.00 circa. Come abbiamo visto, però, i vertici hanno pensato proprio a tutto: la puntata in questione, infatti, non andrà persa ma verrà mostrata nel doppio appuntamento di questa sera.

La messa in onda di Un posto al sole riprenderà il suo consueto ritmo già a partire da lunedì 11 settembre con l’imperdibile appuntamento su Rai 3 alle ore 20.50 circa con un nuovissimo episodio della serie.

