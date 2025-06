Ulisse, Alberto Angela fa crollare i social con il dramma di Hiroshima e Nagasaki: "Ho il cuore a pezzi" Dopo la puntata del 2 giugno su Hiroshima e Nagasaki, gli utenti sui social sono crollati per quanto successo: cosa hanno scritto su Ulisse e Alberto Angela

Ieri sera, lunedì 2 giugno 2025, è andata in onda su Rai Uno la puntata di Ulisse, il piacere della scoperta dedicata ai disastri di Hiroshima e Nagasaki, annunciata dal paleontologo Alberto Angela con queste parole: "Andremo in Giappone a Hiroshima e Nagasaki, le due città che furono scelte come obiettivo delle prime bombe atomiche". Dopo lo speciale TV, intitolato "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo", sui social tante reazioni forti, piene di umanità e commoventi da parte degli utenti, molti dei quali considerano "una lezione di cultura e storia interessantissima" che andrebbe fatta "vedere e studiare nelle scuole". Ecco cosa è successo sul web dopo la puntata del 2 giugno di Ulisse, il piacere della scoperta.

Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta Hiroshima e Nagasaki

Nella puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, trasmessa in occasione degli ottant’anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, avvenuto nell’agosto del 1945, Alberto Angela ha ripercorso le tappe fondamentali di un evento che ha segnato la storia dell’umanità. Nulla è stato lasciato al caso: dalla realizzazione degli ordigni alla decisione di sganciarli sulle due città giapponesi, dalle ragioni militari e politiche che hanno portato alla nascita del "progetto Manhattan" al gruppo di lavoro ad esso associato, che comprendeva Oppenheimer ed Enrico Fermi, il quale svolse un ruolo decisivo.

Non solo, perché abbiamo avuto modo di vivere il Giappone da ‘vicino’, entrando in alcuni dei luoghi che hanno fatto parte di questa pagina della storia, tra cui proprio Hiroshima – Alberto Angela ha raccontato gli effetti della prima bomba nucleare mostrando posti come il Genbaku Dome, la Cupola della bomba atomica, e il Museo della Pace – e Nagasaki. Per quanto riguarda quest’ultima città, colpita dalla seconda bomba atomica, sono state ripercorse le tappe che portarono alla sua distruzione il 9 agosto del 1945. Non sono mancate poi ricostruzioni filmate di ciò che accadde sull’Enola Gay, l’aereo che il 6 agosto 1945 lanciò l’ordigno su Hiroshima, grazie anche alla testimonianza di persone che si trovavano a bordo.

Ma abbiamo ascoltato anche le voci degli hibakusha, i sopravvissuti delle due bombe atomiche, tra i quali Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo che nel dicembre 2024 è stata insignita del premio Nobel per la Pace.

Le reazioni sui social

Dopo una puntata di Ulisse, il piacere della scoperta così destabilizzante ma necessaria, gli utenti sui social, la sera del 2 giugno 2025, hanno dato libero sfogo alle proprie emozioni: "Puntata da far vedere e studiare nelle scuole!", "Straziante, commovente, ho provato vergogna per ciò che può fare l’ uomo, quando spinto al limite dall’odio ed accecato dall’orgoglio. Una puntata di un valore etico e documentaristico immenso, ringrazio sentitamente Alberto Angela e #Ulisse per il servigio reso alla memoria", "Una puntata devastante e dolorosissima ma necessario vedere, oggi più che mai, per la MEMORIA", "Questa puntata mi ha completamente distrutta", "Grazie per questa puntata da fare vedere e rivedere a tutti e tutte ma non solo nelle scuole, anche nei luoghi deputati a gestire le sorti umane di questo mondo".

E ancora: "Puntata molto dolorosa, ma era giusto seguirla, per continuare a ricordare. Anche e soprattutto per le atrocità ancora in atto", "Ho il cuore a pezzi, voi tutto bene?", "Ho il cuore a pezzi, voi tutto bene?", "Puntata devastante", "La sensibilità di Alberto Angela nel raccontare qualsiasi cosa, anche quelle più tristi", "Anche stasera Alberto Angela sta facendo una lezione di cultura e storia interessantissima", "Questo è il racconto di quando l’essere umano ha smarrito la propria umanità. Questo è il racconto di Hiroshima e Nagasaki", "Non smetterò mai di ringraziarti. Con eleganza, gentilezza e rispetto sei riuscito a raccontare una tragedia dell’umanità", "Una puntata di #Ulisse molto importante. Se non l’avete vista fatevi un regalo: recuperatela, perché ricordare è fondamentale per evitare di ricommettere gli stessi errori".

