Rai, scatta la rivoluzione d’estate: Affari Tuoi, Angela, Insegno (e basta repliche). Cosa succede I palinsesti estivi della tv pubblica punteranno su più programmazione interna e in diretta: l’access di De Martino prolungato, Stefano Nazzi sbarca su Rai 3

Nonostante il meteo ancora pienamente primaverile, l’estate è alle porte e per la tv è tempo di passare ai palinsesti estivi. Programmi di punta in pausa, daytime stravolti, nuovi show e, soprattutto, repliche: il pubblico Rai, però, può dormire sonni tranquilli. Stando a quanto rivelato da Adkronos, infatti, quest’anno la tv pubblica avrebbe scelto di puntare su più produzione interna e in diretta e meno sulle repliche, come dimostrato dai palinsesti presentati ieri dal direttore della Distribuzione Maurizio Imbriale al Cda Rai. Cosa succederà alla programmazione? Scopriamo tutti i dettagli.

Palinsesti estivi Rai: da Alberto Angela a Pino Insegno, la programmazione

Vero e proprio punto fermo dell’estate di Rai 1 – come già anticipato insieme alle tante novità del format – Reazione a catena di Pino Insegno tornerà a occupare il tradizionale slot della fascia preserale di Rai 1 a partire dal prossimo 8 giugno, quando prenderà il posto di Marco Liorni e L’Eredità. Per quanto riguarda l’access prime time, invece, la tv di Stato avrebbe deciso di puntare ancora di più sul suo ‘beniamino’ e mattatore degli ascolti Stefano De Martino: a contrario degli anni passati (quando Amadeus chiudeva i battenti a inizio giugno), infatti, Affari Tuoi dovrebbe andare avanti fino al 28 giugno, per poi lasciare spazio al tradizionale Techetechetè. Partiranno poi UnoMattino Estate, dove Alessandro Greco sarà affiancato dalla new entry Carolina Rey e non più da Greta Mauro, passata a L’Estate in Diretta insieme a Gianluca Semprini, che prenderà il posto de La Vita in Diretta di Alberto Matano per la stagione estiva. E a proposito di daytime del pomeriggio, Il Paradiso delle Signore (sempre più vicino al gran finale) si chiuderà presumibilmente il prossimo 2 maggio e lascerà il posto alla telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas fino all’8 agosto.

Novità anche in prima serata, dove arriverà il nuovo game show di Marco Liorni Chi può batterci?, in onda dal 7 al 21 giugno. Il 16 giugno tornerà anche Alberto Angela con uno Speciale Ulisse sul bombardamento di Hiroshima; dal 23 giugno partirà anche la nuova edizione di Noos. Confermati i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu (dal 13 giugno al 4 luglio) e Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier (il 3 agosto).

Rai 2 e Rai 3, novità e conferme

Nel corso dell’estate Rai 2 punterà molto sui film e in generale sul cinema, ma non sono da escludere novità. Andrà infatti in onda il nuovo show comico Facci Ridere, secondo impegno estivo per Pino Insegno, al fianco di Roberto Ciufoli. Il 19 agosto spazio invece a La notte dei serpenti, il concerto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare l’Abruzzo. Su Rai 3, tornerà Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Filorosso di Federico Russo – in onda dal 9 giugno – mentre dal 24 giugno fino a fine luglio andrà in onda nel prime time del martedì Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich. Il 13 agosto, poi, farà il suo esordio su Rai 3 Stefano Nazzi, dominatore assoluto dei podcast a tema crime sul web, con il suo programma Il caso.

