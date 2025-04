Tutto quello che ho, Vanessa Incontrada cala negli ascolti ma i social sono soddisfatti: "Perfetta" Sul web è stata apprezzata soprattutto l'interpretazione dell'attrice e tutta la trama in generale: "Magistrale".

Seconda puntata ieri, mercoledì 16 aprile 2025, per la miniserie di Canale 5 ‘Tutto quello che ho‘, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La fiction, in onda per 4 prime serate, ha vinto negli ascolti, superando con il 14,5% di share il biopic ‘Whitney – Una voce diventata leggenda‘, che su Rai 1 ha ottenuto il 12%. Nonostante la vittoria, però, l’episodio di ieri ha subito un calo rispetto al debutto della scorsa settimana, quando aveva conquistato il 16,4% di share, complice probabilmente la presenza su Tv8 dei quarti di finale di Champions League Real Madrid-Arsenal. Resta fermo, invece, il parere del pubblico, che sui social ha dimostrato il suo apprezzamento, definendo praticamente perfetta la serie, seppur resta qualche critica nella scelta degli intervalli pubblicitari, piazzati proprio sui punti cruciali della narrazione.

Social entusiasti della serie ‘Tutto quello che ho?’: "Fatta benissimo e super attuale"

La serie Tutto quello che ho, liberamente tratta da una storia realmente accaduta, sta piacendo al pubblico di Canale 5. In leggero calo rispetto al debutto di mercoledì scorso, ieri sera ha intrattenuto 2 milioni e 419mila spettatori, riscuotendo comunque successo sui social. Gli utenti hanno apprezzato la trama, considerata molto attuale, e l’interpretazione degli attori protagonisti, specialmente quella di Vanessa Incontrada nel ruolo di Lavinia Santovito, tanto da attendere con ansia il terzo episodio, previsto per martedì 22 aprile.

Su X, in tantissimi si sono radunati per commentare la miniserie con parole positive: "Ennò mo’ come si fa ad aspettare fino a martedì ", "Voglio la nuova puntata ora", "Lavinia pazzesca", "Non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana", "BELLA BELLA BELLA FICTION!", "Merita molto di più, è una mini serie fatta benissimo e soprattutto super attuale", "Quanto è vera questa serie con tutte le cose che si sentono mamma mia", "#TuttoQuelloCheHo deve molto a Vanessa Incontrada. Un’interpretazione magistrale", "Non trovo difetti in questo serie, troppo perfetta!!".

Tuttavia non è mancata qualche critica: "#TuttoQuelloCheHo ho apprezzato la pubblicità purtroppo interrotta da spezzoni della serie in cui gli autori vogliono dimostrare una tesi non difficile da indovinare. Si poteva chiudere in due puntate senza allungare troppo il brodo", "Avrebbero dovuto fare due puntate a settimana e non solamente una. Anche per mantenere vivo il pathos", "Dopo si chiedono perché le reti Mediaset sono le meno viste in assoluto ??? perché ci hanno rotto con la pubblicità….".

