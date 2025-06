Il Volo - Tutti per uno, pagelle: Ignazio fa piangere (9), Incontrada banale con il trio (5), Giorgia strepitosa (8) Nella puntata del 2 giugno 2025, non mancano emozioni con Boschetto, Giorgia e Amoroso, mentre Incontrada e Arisa sono tra i piccoli flop: le pagelle

Il Volo chiudono il terzo e ultimo concerto evento, Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, con artisti di grande spessore – da Giorgia ad Arisa e Clara, passando per i The Kolors e Brunori Sas – e Beppe Fiorello al posto di Giorgio Panariello ed Enrico Brignano (molto interessante la sua lezione sull’importanza del ritmo dei movimenti al cinema). Molte emozioni e tanti brividi con Ignazio Boschetto, che legge una dolcissima lettera per il figlio in arrivo, Piero Barone, per la prima volta seduto al pianoforte sul palco, e Gianluca Ginoble, un po’ meno impostato rispetto alla scorsa settimana, ma anche qualche piccola delusione. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 2 giugno 2025 de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel tempo.

Il Volo in Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, puntata 2 giugno 2025: le pagelle

Ignazio Boschetto e la lettera al figlio Gabriele, voto 9: non manca largo spazio alle emozioni con Ignazio che apre il suo cuore al pubblico leggendo una lettere dedicata al figlio in arrivo, Gabriele, e si commuove già dalle prime battute, sventolandosi subito addosso il foglio con la dedica scritta per il troppo calore percepito e dovuto all’emozione. Una lettera che rende a pieno la gioia di diventare padre del tenore e si conclude con parole semplici ma toccanti: "Non so come sarà quando mi prenderai la mano e con i tuoi dolci occhi e la tua dolce voce mi chiamerai papà". Uno dei momenti più coinvolgenti di tutta la serata, anche perché Ignazio confessa che essere padre era il suo "più grande desiderio".

Alessandra Amoroso entusiasta col pancione, voto 8: si dice che la gravidanza renda più belli e raggianti ed è proprio questo il caso. L’artista sale sul palco con un vestito aderente che mette in risalto il bellissimo pancione – ricordiamo che aspetta una femminuccia che si chiamerà Penelope – e un sorriso che conquista tutti mentre si esibisce in un duetto con Ignazio Boschetto e si scatena ballando con tutto il corpo come se fosse così felice da non riuscire a trattenere l’emozione. Il momento viene reso ancora più magico dall’intervento di Boschetto che all’improvviso, guardandole la pancia durante lo show, urla: "Mamma mia, che bello"; lui che poco prima aveva dedicato parole d’amore al nascituro e ora balla insieme a un’artista che non sembra sentire la fatica per quanto entusiasta: "Grande scoperta per me tutto questo, molto nuovo, divertente, difficile all’inizio. Non mi fermerò, avevo già un tour programmato e poi ho ricevuto questa bella notizia, ma abbiamo tolto le ultime date, sai…" racconta.

Giorgia incanta, voto 8: la voce di Giorgia è sempre una sorpresa, perché non canta mai allo stesso modo, rendendo lo spett: ogni volta aggiunge nuove sfumature, virtuosismi vocali a cui solo lei può arrivare, dando nuova linfa vitale anche a un brano classico come La cura per me, tanto criticato a Sanremo ma sempre più rilevante nel panorama musicale attuale. E il merito è solo di Giorgia, che vola ancora più in alto nel duetto con Il Volo.

Piero Barone suona il pianoforte, voto 7: il tenore ci sorprende suonando per la prima volta a un evento pubblico il pianoforte. L’occasione è il duetto di Vanessa Incontrada con Il Volo sulle note di Besame Mucho, dove Piero, al termine della performance, rende nota la novità: "E’ la prima volta che suono il pianoforte sul palco". E non resta che fargli i complimenti, perché se la cava molto bene anche a suonare. Molto dolce e delicato è poi il momento con i bambini, mentre il divertimento ce lo regala quando Beppe Fiorello gli chiede di impersonare Rose (Titanic) o quando prende lezioni di spagnolo da Vanessa Incontrada – ci sono solo loro due sul palco – e ad un certo punto, nel panico più totale, dice: "Ignazio, dove sei?"

Vanessa Incontrada parte male ma finisce alla grande, voto 5: non ci siamo divertiti molto durante lo scherzo iniziale della conduttrice TV ai tre componenti de Il Volo perché, a nostro avviso, è un po’ imbarazzante, banale e mal pensato, soprattutto quando fa togliere gli occhiali a Piero per farli indossare a Gianluca, dicendo che li ha confusi. Ma perché? Non capiamo il senso di quest’ultima trovata, né tutta questa mancanza di originalità e il senso di portare avanti il teatrino più del dovuto, quando bastava fermarsi alla lettura delle schede (anche se noi, un siparietto così, lo avremmo proprio evitato). Però bisogna dire che la sua performance migliora con le lezioni di spagnolo a Piero Barone e l’interpretazione profonda e ‘calda’ di Besame Mucho con il trio.

Arisa e Piero Barone non convincono nel duetto, voto 5: si esibiscono con "Tu si ‘na cosa grande" insieme, ma funzionano meglio quando cantano le strofe singolarmente, perché il connubio di voci non è armonioso nel momento in cui esse si incontrano. Che poi la performance in sé è vibrante – noi però prediligiamo la versione originale -, perché così non rende giustizia a un brano così memorabile.

