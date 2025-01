Vanessa Incontrada, la ‘pace’ (ufficiale) col marito Rossano e il suo grande rimpianto: "Mi pento ancora" La conduttrice si è raccontata al Corriere in una lunga intervista nella quale, ripercorrendo anni di vita e carriera, ha fatto anche dichiarazioni inedite.

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice amatissima che, accanto all’iconico Claudio Bisio, è da poco tornata alle redini della nuova edizione di Zelig, riportando nuovamente in tv la sua solarità e l’innata simpatia. Ma Vanessa attualmente è anche impegnata a teatro con la commedia Ti sposo ma non troppo, ed è proprio in occasione di questo debutto che l’attrice si è lasciata andare a una lunga intervista tra le pagine del Corriere della sera, nella quale ha raccontato tratti di vita e carriera ancora inediti: ecco cosa ha rivelato.

Vanessa Incontrada, la ‘pace’ (ufficiale) col marito Rossano

Negli ultimi anni si è parlato più volte della bella e talentuosa Vanessa Incontrada anche in termini di cronaca rosa a causa di un periodo difficile che l’attrice avrebbe passato con il marito Rossano Laurini. I due, infatti, pare abbiano vissuto un forte momento di crisi prima di ritrovare la complicità e la serenità che li lega ormai da più di vent’anni. "Stare insieme è un lavoro – ha raccontato Vanessa al Corriere – Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune. Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo". Crisi, dunque, ufficialmente rientrata.

Vanessa Incontrada: "Volevo fare la psicologa", poi il difficile rapporto con gli hater

Vanessa Incontrada, nonostante la meravigliosa carriera nel mondo dello spettacolo, ha rivelato come all’inizio i suoi piani lavorativi fossero in realtà ben altri. "Volevo fare la psicologa infantile […] L’altra idea era aiutare i miei genitori che hanno sempre avuto bancarelle al mercato, avrei fatto l’ambulante con mio papà. Poi la vita mi ha portato altrove", ha raccontato al Corriere.

Un ‘altrove’ che l’ha poi portata ad avere un grande successo in televisione, al cinema e a teatro, e ad ottenere grandi soddisfazioni accanto anche a qualche piccola difficoltà. In questi ultimi anni, in particolare, Vanessa ha dovuto confrontarsi anche con la parte più ‘fastidiosa’ del suo lavoro: gli hater. "Quando mi hanno attaccata all’inizio è stato doloroso. Non capivo quell’odio contro di me, inspiegabile. Però ho continuato a credere in me e oggi gli hater non li calcolo proprio", ha raccontato con grande forza.

Vanessa Incontrada, il grande rimpianto: "Mi pento ancora"

Nel corso dell’intervista al Corriere, parlando della sua lunga carriera, Vanessa Incontrada ha anche rivelato di avere un grande rimpianto dal punto di vista lavorativo. "Manuale d’amore di Veronesi è stato un no di cui mi pento ancora oggi. In quel momento ero un po’ sulle nuvole e ammetto che non sapevo chi fosse il regista. Mi era successo anche con Pupi Avati, io arrivavo dalla Spagna, conoscevo poco il cinema italiano. Non avevo letto il copione, non sapevo niente. Il mio no nacque da una profonda inconsapevolezza".

