Tu si que vales la magia di Artur ed Esmir, chi sono i due acrobati finalisti Le magie dei due acrobati fanno sognare il pubblico di Tu si que vales, in finale anche i French Twins dopo una seconda esibizione.

Fonte: Frame Mediaset Infinity

"Tu si que vales" è un programma in grado di regalare emozioni straordinarie al pubblico da casa, ma anche ai giurati che nonostante vedono grandi performance di continuo ieri sera sono rimasti estasiati per Artur ed Esmir. Un’esibizione da brividi, una danza sospesi da parte di due acrobati in grado di lasciare tutti senza parole.

Tu si que vales Artur ed Esmir lasciano pubblico e giudici senza parole

I conduttori Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara hanno anche voluto specificare come i due talentuoso artisti abbiano dovuto affrontare questa professione contro tutta la loro famiglia. Tutto questo però non importa perché sul palco regalano dei momenti davvero il indimenticabili. Basta una cinghia con la quale arrampicarsi per poter iniziare poi una performance magica che in cui la tecnica, la passione e il coraggio sono gli elementi caratterizzanti.

Tra figure spettacolari e una coreografia che riempie di magia lo studio si conclude uno spettacolo memorabile con gli applausi da tutto lo studio, e alla fine con i giudici che hanno deciso di mandarli dritti in finale. Sabrina Ferilli ha spiegato che per lei sono stati "Bravi bravi, bravi! Questa è poesia aerea, poesia scritta nell’aria!" mentre Gerry Scotti ha scherzato sulla preparazione fisica per arrivare a realizzare un simile show: "È la prima volta che un essere umano diventa strumento di un altro a corpo libero". Per i due è arrivata anche la benedizione della regina della tv Maria De Filippi: "Un passo a due così fatto bene in aria non mi era mai capitato di vederlo. Un numero veramente fantastico non c’è mai un momento di noia, mai."

La lotta con i genitori e il loro amore

"Noi volevamo dirgli che il circo è uno strumento molto potente", spiega Arthur riferendosi ai genitori che hanno osteggiato la loro forma d’arte, "Volevamo dimostrare che questa arte ha e si merita un posto nel mondo, come professione". Lo stesso artista parlando della loro vista privata dopo i complimenti Luciana Littizzetto ha aggiunto: "Questa performance parla della nostra vita, tra noi c’è sintonia assoluta. All’inizio è stato difficile, adesso che siamo sposati da quattro anni la nostra relazione è cresciuta e anche la fiducia reciproca."

Gli altri finalisti French Twins

Altra coppia arrivata in finale con un numero sorprendente povero i French Twins. I due ragazzi sono gemelli illusionisti capaci di fondere le proprie abilità di prestigiatori con le possibilità regalate dalla tecnologia, regalando un brillante viaggio all’ombra della Tour Eiffel. Anche in questo caso i giudici si sono alzati ed è partito un lungo applauso. Se i giudici hanno apprezzato tutti, con Maria De Filippi che ha spiegato: "Il finale era bellissimo, da perdere la testa. Si rimane sorpresi per tutto il tempo, ma il finale esalta tutto quello di incredibile che riuscite a fare prima!" di diverso avviso il pubblico fermatosi al 98%. Grazie alla clessidra di Luciana Littizzetto seconda esibizione e stavolta la finale è conquistata.

