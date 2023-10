Fazio presenta il nuovo Che Tempo Che Fa, la stilettata di Luciana Littizzetto alla Rai Il conduttore e la sua storica spalla inaugurano la nuova edizione di CTCF dopo il “trasloco” su Nove: “Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua”

Mancano ormai meno di due settimane all’inizio della nuova avventura televisiva di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che esordiranno con la nuova edizione di Che tempo che fa il prossimo 15 ottobre. Dopo il discusso addio alla Rai, il conduttore del programma e la sua storica spalla sono pronti a debuttare nella loro nuova "casa" del circuito Discovery, su Nove. Nella lunga attesa che ha portato alla 21esima stagione del talk show non sono certo mancati vari riferimenti al trasloco forzato e vere e proprie frecciate alla tv di Stato da parte di entrambi, anche e soprattutto attraverso i promo della trasmissione. Anche parlando a Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della presentazione della nuova edizione di Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Scopriamo cosa hanno detto.

La nuova stagione di Che tempo che fa su novembre

Il debutto è fissato per il prossimo 15 ottobre, quando Fabio Fazio tornerà al timone di Che tempo che fa e della domenica della tv su Nove. Una nuova avventura che il conduttore savonese condividerà, come sempre, con l’immancabile Luciana Littizzetto. La storica spalla del conduttore si augura che il successo in termini di ascolti dello show possa proseguire anche lontano dalle reti Rai: "Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita".

Anche Fabio Fazio si è unito al coro, ringraziando il pubblico di Che tempo che fa per la vicinanza mostrata durante questa turbolenta estate di attesa che ha portato alla 21esima edizione del programma, caratterizzata dalle polemiche (sulla cessione delle pagine ufficiali social della trasmissione in primis) e da varie stilettate alla nuova Rai meloniana: "Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato".

La frecciata di Luciana Littizzetto

Raccontando i primi dettagli riguardo la nuova stagione di Che tempo che fa, la prima su Nove, Luciana Littizzetto ha colto l’occasione per lanciare un’ultima stilettata nei confronti della Rai. Fabio Fazio ha infatti parlato del suo "nuovo" camerino ("La bandiera della Sampdoria e i disegni dei miei figli. Uguale al camerino di prima"), spalancando le porte all’ironica frecciata della comica: "In Rai avevo un camerino minuscolo, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo".

Quando inizia Che tempo che fa

L’appuntamento con la prima puntata stagionale di Che tempo che fa è fissato per domenica 15 ottobre su Nove. Ad aprire le danze ci sarà l’anteprima di Nino Frassica alle 19:30. Confermati nel cast anche Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, Michele Serra, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Dentro anche Ubaldo Pantani, Roberto Saviano, Massimo Giannini e Roberto Burioni, oltre a Ornella Vanoni, che dirigerà la prima parte al Tavolo.

