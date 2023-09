Tu Si Que Vales: il trash al centro della polemica, Sabrina Ferilli offesa La prima puntata del talent show ha riservato grandi sorprese ai fan tra performance meravigliose, litigi in diretta, commenti esilaranti ed eventi inattesi

La prima puntata di Tu Si Que Vales, andata in onda sabato 23 settembre su Canale 5 e presentata da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, è già al centro della polemica a causa della pronunciata componente trash che ha caratterizzato gran parte della prima serata della rete ammiraglia di Mediaset.

Ma prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che a decidere le sorti dei candidati è stata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e dalla news entry Luciana Littizzetto, che non solo ha ricevuto un fragoroso applauso dal pubblico e dai suoi colleghi, ma non ha perso tempo nel dare libero sfogo alla sua forte personalità, a partire da una frecciatina a Zerbi che si è conclusa con una frase riguardante l’assenza di Belen Rodriguez tra i conduttori dopo il suo addio alla società. "Non so se sarò in grado… Tutti questi mostri della televisione davanti a me: Gerry è praticamente lo spirito guida di mia madre: se c’è Scotti in TV e io la chiamo, lei mi dice: ‘Aspetta, c’è Gerry!’, come se fosse suo figlio. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d’Italia, e Rudy… non si capisce perché tu sia qui!", ha affermato la comica. L’uomo, stando al gioco, ha risposto: "Non lo so nemmeno io", e così la Littizzetto ha aggiunto: "Infatti noi dobbiamo smezzarci quello che rimane! Sono venuta al posto di Belen!"

Il trash a Tu Si Que Vales

Non è passato inosservato l’insulto di una concorrente a Sabrina Ferilli: Elisabetta, romana appassionata del Kamasutra, si è presentata alla trasmissione per parlare delle posizioni sessuali del libro che ha studiato per ben 27 anni. Alla presidente del talent show, in più occasioni, è capitato di ridere alle sue parole, affermando di sapere già tutto sull’argomento. Ad un certo punto, vedendo il pubblico in studio dare manforte alla Ferilli e l’atteggiamento provocatorio di quest’ultima nei suoi confronti – "Vede? Il pubblico è capra come me", ha detto l’attrice dopo l’applauso in studio per lei – la candidata ha sbottato: "Questa è l’Italietta che lei rappresenta". È bene dire che dopo lo scontro verbale Elisabetta ha lasciato lo studio per rientrarvi in un secondo momento senza però concludere la sua performance.

Per quanto riguarda la polemica, è dovuta all’esibizione di Horse The Nasty, un uomo che ha indossato uno slip con disegnato un bersaglio nel punto in cui si trovano i suoi "gioielli di famiglia" per tutta la durata del numero. Tramite l’uso di asse di legno, palline da tennis e corde, il concorrente ha dimostrato l’alto livello di sopportazione del dolore, facendosi colpire da assistente e giudici nelle parti intime. Per esempio, la Littizzetto lanciava le palle da tennis sui testicoli dell’uomo con l’apposito macchinario e sembrava anche divertita. Il tutto accadeva sulle note di Pronto a correre – "Grazie per avermi fatto male" sono state le parole del testo passate in quel momento – e Ci vuole un fisico bestiale.

A suscitare una maggiore perplessità i commenti dei giudici, in particolari quelli della comica, sostenuta da Maria De Filippi. "Ma a te come è venuta l’idea di farti sparare delle palline nei co***oni? Una mattina ti sei alzato…", oppure "Hai figli? Perché con questi colpi qua…"; e ancora "Conservatele, che ne hai solo due!". A quest’ultima battuta ha risposto la conduttrice di Amici: "Per me non ne ha più!", commento che ha portato la Littizzetto a chiudere così il discorso: "Non ne ha? Ma infatti non si vede quasi niente!". Tutto questo ha suscitato negli utenti di Twitter emozioni contrastanti: c’è chi critica la scelta di mostrare certe immagini in prima serata, anche visto la lotta intrapresa da Pier Silvio Berlusconi per eliminare il trash da programmi come Grande Fratello e Pomeriggio 5, e chi invece ha riso talmente tanto della situazione da dimenticare questi dettagli e godersi l’esilarante momento. Tra l’altro, proprio dal web abbiamo saputo che in passato l’uomo ha preso parte allo Show dei Record, anche se Gerry Scotti non ha detto nulla al riguardo in diretta.

Le performance e il primo finalista

A colpire maggiormente la giuria di Tu Si Que Vales sono stati i Tontoballons, una compagnia che si occupa di creare sculture con palloncini biodegradabili, perché il rispetto per l’ambiente è di estrema importanza per loro; Enzo Weyne, primo finalista del talent show e illusionista di professione; i Troupe Zola, capaci di grandi peripezie e di saltare oltre i 7 metri di altezza; i Ramadhani Brothers, protagonisti di una danza in cui la forza fisica la fa da padrone; e la voce di Giulia Catena e il suo pupazzo parlante (o meglio, canterino), tra gli altri.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Tu Si Que Vales

La seconda puntata del talent show andrà in onda sabato 30 settembre su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle 21:30 circa.

