Netflix sta per riaprire una delle ferite più strazianti e insopportabili della storia americana La nuova serie true crime di Netflix promette di appassionare il pubblico ma anche di far riflettere su minacce invisibili ma molto diffuse.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Le serie true crime continuano ad appassionare il pubblico e proprio a questo filone appartiene il nuovo documentario (in formato miniserie) Cold Case: Gli omicidi del Tylenol, in uscita il 26 maggio su Netflix, in cui si esplorerà uno dei casi di avvelenamento più misteriosi e inquietanti della storia americana, accaduto realmente.

Nello show, infatti, vengono ricostruiti gli eventi del 1982, quando sette persone morirono a Chicago dopo aver ingerito capsule di Tylenol contaminato con cianuro di potassio. L’indagine, inizialmente ostacolata dalla mancanza di prove concrete, si sviluppa attraverso testimonianze, analisi forensi e ricostruzioni storiche, ma il caso è comunque rimasto irrisolto per molti anni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giustizia, sicurezza pubblica e un crimine che ha messo in crisi un’intera comunità minando la fiducia dei consumatori: questi i temi della serie che fanno riflettere e che interrogano sul ruolo delle autorità competenti in merito a minacce invisibili eppure così diffuse.

I dettagli nel Video.

Guida TV

Believe 1 | 5 Warner TV 21:30

Potrebbe interessarti anche