The Waterfront, Netflix esplora il lato oscuro dei Buckley: rischi e scandali nella serie (ispirata a fatti reali) Tra scandali, faide e un impero della pesca in bilico, The Waterfront racconta il lato oscuro del potere nella nuova serie Netflix firmata Kevin Williamson.

Il 19 giugno 2025 debutterà su Netflix The Waterfront, la nuova serie ideata dal creatore di Dawson’s Creek, Kevin Williamson. Lo show, ambientato tra Wilmington e Southport in Carolina del Nord, è ispirato a fatti realmente accaduti e racconta i conflitti di una potente famiglia di pescatori, i Buckley. In otto episodi ricchi di colpi di scena, si esplorano i legami complessi tra i suoi membri, divisi tra chi vuole emanciparsi e chi lotta per mantenere intatte le tradizioni, con in gioco il futuro dell’intero clan. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

The Waterfront, trama e cast della nuova serie Netflix

C’è tanta attesa per la nuova serie Netflix, The Buckely, che approderà sulla piattaforma streaming tra qualche giorno, precisamente, il 19 giugno 2025. Ma di cosa parla la serie tv? Ve lo spieghiamo subito. La famiglia Buckley ha controllato per anni Havenport, in Carolina del Nord, gestendo l’industria ittica e i ristoranti locali. Dopo che il patriarca Harlan Buckley subisce due infarti e si ritira momentaneamente, sua moglie Belle e il figlio Cane faticano a mantenere a galla l’attività familiare, finendo in situazioni pericolose. Harlan torna quindi a prendere il controllo. Intanto, Bree, la figlia tossicodipendente in riabilitazione che ha perso la custodia del figlio, lotta con i suoi problemi personali e una relazione complicata che rischia di compromettere il futuro della famiglia.

Il cast di questa serie è ricco di nomi (e volti) già noti nel mondo del cinema hollywoodiano e comprende:

Holt McCallany;

Maria Bello;

Jake Weary;

Melissa Benoist;

Rafael L. Silva;

Humberly González;

Danielle Campbell;

Brady Hepner;

Topher Grace;

Dave Annable;

Michael Gaston;

Gerardo Celasco;

Zach Roerig.

Da cosa trae ispirazione The Waterfront

La serie The Waterfront è ispirata a fatti reali, ma ciò non vuol dire che racconti una vicenda vera legata a questa specifica famiglia (Buckely), ma si si basa su esperienze vissute personalmente e su racconti autentici provenienti dal mondo della pesca commerciale locale, con i suoi rituali, le difficoltà economiche, le tradizioni e talvolta le sfumature ambigue dal punto di vista legale. E tutto questo, il creatore dello show, Kevin Williamson, lo ha saputo fare davvero bene. E’ originario di New Bern, nella Carolina del Nord, dove è cresciuto come figlio di un pescatore, vivendo a stretto contatto con le comunità costiere e le loro tradizioni legate alla pesca. Dunque, nella descrizione produttiva di Netflix: "inspired by true events" – la serie esplora una famiglia che ricorre a metodi rischiosi pur di difendere un impero ittico morente.

