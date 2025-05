Apple TV, le migliori uscite di giugno 2025: Brad Pitt rischia la vita su una macchina da corsa, l'incidente mortale Film e serie tv imperdibili in arrivo a giugno 2025 sulla piattaforma streaming di casa Apple: scopri il calendario dei migliori contenuti in arrivo.

Giugno 2025 si preannuncia un mese interessante per chi ha un abbonamento a Apple TV+. Il catalogo si arricchisce di titoli nuovi e variegati, alcuni molto attesi, altri che potrebbero rivelarsi sorprese. Di certo, ce n’è per tutti i gusti.

Le migliori uscite di giugno su Apple TV+: da F1 – Il film a Echo Valley

Si parte con Stick, una serie comedy ambientata nel mondo del golf con Owen Wilson nei panni di un ex campione che si ritrova a fare da mentore a un giovane talento. Una storia dal retrogusto dolceamaro che punta a far riflettere senza prendersi troppo sul serio. Qualche giorno dopo arriva Non è una scatola, una serie animata pensata per i più piccoli ma godibile anche dai grandi, perché celebra la fantasia pura, quella che trasforma una semplice scatola in mille avventure.

Il 13 giugno esce Echo Valley, un thriller drammatico con Julianne Moore e Sydney Sweeney, incentrato sul rapporto complicato tra una madre e una figlia. Il ritorno improvviso della ragazza, coperta di sangue, accende una miccia pericolosa e da lì inizia una discesa intensa. Il 18 torna The Buccaneers con la seconda stagione: le giovani americane a Londra scuotono ancora l’aristocrazia britannica, tra pizzi, segreti e ribellioni. Un period drama con tocco moderno. Il 23 è il turno di Easy Money: The Charles Ponzi Story, docuserie su uno degli imbroglioni più celebri di sempre. Charles Ponzi è diventato sinonimo di truffa, e la serie promette di scavare nella sua figura con ritmo e chiarezza.

Il 25 giugno arriva F1: Il film, con Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in pista. Girato durante veri weekend di gara, promette scene spettacolari e una certa aderenza al mondo reale della Formula 1. Si chiude il mese con Smoke – Tracce di fuoco, in arrivo il 27. Un crime ad alta tensione, con protagonisti un detective e un investigatore di incendi alle prese con due piromani seriali. Taron Egerton guida il cast in una storia che mescola azione e introspezione. Un mese denso, pieno di storie diverse e tutte, a modo loro, interessanti, con Apple TV+ punta su qualità e varietà.

