Netflix, le serie migliori di marzo 2025: dalla fine di Big Mouth all'esplosione della moda del k-drama Un mese ricco di uscite per la piattaforma di streaming, tra grandi ritorni e nuovi prodotti in catalogo, comprese varie serie cult come Love, death and robots.

Maggio 2025 si presenta come un mese particolarmente interessante per gli appassionati di serie TV, grazie a un calendario Netflix che alterna novità assolute, adattamenti di successo e graditi ritorni.

Le serie TV di Maggio 2025 su Netflix

Tra i titoli da tenere d’occhio c’è sicuramente The Four Seasons, in arrivo dal primo giorno del mese. Si tratta di una miniserie comedy, ideata da Tina Fey, ispirata all’omonimo film del 1981. Al centro della storia, sei amici alle prese con le loro dinamiche sentimentali e personali durante quattro vacanze stagionali, che scandiscono il ritmo di un racconto corale e brillante. Il cast, che include nomi come Steve Carell e Colman Domingo, è uno dei punti forti di quella che si preannuncia come una commedia adulta ma con cuore.

Sempre a inizio mese dovrebbe debuttare anche Per sempre, adattamento del celebre romanzo di Judy Blume. Ambientata nella Los Angeles del 2018, la serie racconta le prime, delicate e a volte complicate esperienze amorose di due giovani sportivi, offrendo uno sguardo sincero e moderno sul primo amore.

Tra i titoli più curiosi c’è The Royals, una serie che fonde elementi romantici e sociali attraverso l’incontro tra un uomo appartenente alla famiglia reale indiana e una giovane amministratrice delegata ambiziosa e determinata. Due mondi, uno di un’aristocrazia in declino e l’altro di un capitalismo in piena espansione, si incontrano e generano un turbinio di ambizioni contrastanti, amori bollenti e momenti di Instagram alla moda

Molto attesa è anche la quarta stagione di Love, Death & Robots, disponibile dal 15 maggio. La serie antologica animata torna con dieci nuovi episodi, mantenendo la sua formula fatta di sperimentazione visiva, narrativa sci-fi e un pizzico di follia. Una delle proposte più originali della piattaforma, capace di sorprendere a ogni episodio.

Il 22 maggio tocca invece a Sirens, dark comedy ambientata in una villa di lusso sul mare. Tre donne molto diverse tra loro si trovano coinvolte in un fine settimana carico di tensione, rivelazioni e scontri. Il cast, che comprende Julianne Moore e Milly Alcock, è di quelli che attirano subito l’attenzione.

Chiude il mese, il 29 maggio, Dept. Q – Sezione casi irrisolti, adattamento dell’omonima saga letteraria scandinava. Questa versione britannica seguirà il detective Carl Morck alle prese con vecchi casi mai risolti, promettendo atmosfere cupe e investigazioni avvincenti. Gli amanti del crime nordico potrebbero aver trovato una nuova ossessione. Ma non mancheranno anche altri titoli attesi come Pernille, Kakegurui e Non ti dimenticherò. Netflix ha messo insieme una proposta variegata e stimolante per questo mese.

