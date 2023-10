È morto Tommaso Accardo, attore e storica spalla di Fiorello: aveva 84 anni Nato a Gibellina, in Sicilia, l'attore si è spento ieri. A dare l'addio è stato lo showman siciliano che lo lanciò ai tempi di Stasera pago io: "Ciao Tommasino".

Il suo vero nome è Tommaso Accardo, ma tutti lo conoscono come Tommasimo: alle spalle una carriera da attore, con piccoli ruoli al cinema e in televisione, ma la notorietà è arrivata soprattutto grazie a Fiorello, che l’ha voluto come spalla in numerosi dei suoi più noti show televisivi e spot pubblicitari. Ed è proprio lo showman a dare la notizia tramite i social: Tommasino è morto all’età di 84 anni.

Addio a Tommaso Accardo, storica spalla di Fiorello

Nato a Gibellina, in Sicilia, il 26 marzo 1939, Tommaso Accardo era particolarmente legato a Fiorello. Quest’ultimo lo aveva notato e lo aveva scelto come spalla comica per uno dei suoi show televisivi più famosi, Stasera pago io. Era il 2001 quando Tommasino è apparso per la prima volta al fianco di Fiorello. Lo showman è stato, dunque, per lui una sorta di talent scout: nonostante avesse già avuto alcune esperienze sul grande e sul piccolo schermo, è con il programma di Rai 1 che ha raggiunto la notorietà. Successivamente, Accardo ha affiancato Fiorello in numerosi altri programmi televisivi, ma soprattutto in una serie di spot per una nota compagnia telefonica. Le pubblicità, andate in onda alla fine degli anni ’90 e nei primi anni Duemila, sono state tra le più conosciute della tv italiana. Basti pensare che, alcuni anni dopo, a prendere il posto di Tommasino è stato Mike Bongiorno. L’ultima apparizione in televisione di Tommaso Accardo al fianco di Fiorello risale al 2008, quando ha preso parte ad una puntata di Viva Radio 2…Minuti, in onda su Rai 1. È stato proprio Fiorello a dare l’annuncio della sua scomparsa, tramite un post pubblicato su Twitter: "Ciao Tommasino", ha scritto a corredo di una foto che li ritrae insieme.

La carriera di Tommasino: dai film alla serie tv Boris

Ma i programmi e gli spot girati con Fiorello non sono le uniche esperienze di Tommaso Accardo. Quest’ultimo è stato anche attore, con piccoli ruoli ottenuti sia al cinema che sul piccolo schermo. Il suo esordio risale al 1985, quando ha recitato nel film comico Mezzo destro e mezzo sinistro – due calciatori senza pallone, al fianco del duo Gigi e Andrea. Successivamente, nel 1999 ha preso parte alla pellicola Sogno di una notte di mezza estate, mentre nel 2006 ha recitato in Ma l’amore…sì! di Marco Costa e Tonino Zangardi. Per la televisione, Tommasino ha partecipato alla miniserie Nanà nel 2001, al film tv Il mondo è meraviglioso nel 2005 e, nel 2008, a tre episodi della celeberrima serie tv Boris.

