Wonder, il film con Julia Roberts stasera in tv: storia vera, finale, cast La pellicola con Owen Wilson racconta la vita di Auggie Pullman, affetto dalla sindrome di Treacher Collins: nel 2017 incassò oltre 300 milioni di dollari

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il mercoledì di Rai 1 continua a fare spazio al cinema. Oggi mercoledì 23 aprile 2025, infatti, in prima serata andrà in onda Wonder, il film del 2017 diretto da Stephen Chbosky con Julia Roberts e Owen Wilson nel cast. La pellicola è tratta dal romanzo di R.J. Palacio, a sua volta ispirato alla storia vera di Auggie Pullman, bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins. Scopriamo tutta la sua (toccante) storia e tutti i dettagli sul film.

Wonder, la trama del film e la storia vera

Tratto dall’omonimo romanzo del 2012 di R.J. Palacio, Wonder è ispirato a un episodio reale. L’autrice del libro, infatti, aveva incontrato una bambina con una grave malformazione facciale durante una passeggiata con suo figlio. Quest’ultimo, per lo spavento, scoppiò a piangere, lasciando la madre disarmata e costretta ad allontanarsi. Il best-seller statunitense e il film diretto da Stephen Chbosky immaginano e raccontano così la storia di August "Auggie" Pullman, bambino di 10 anni affetto da sindrome di Treacher Collins, malattia genetica rara che causa una grave deformazione cranio-facciale. Il piccolo è costretto a sottoporsi a ben 27 operazioni chirurgiche per recuperare a pieno l’udito, la parola e la respirazione autonoma ma, dopo anni passati a casa, può finalmente iscriversi a scuola. Qui affronterà le nuove sfide della sua vita, dal bullismo fino ad alcune amicizie speciali. Al suo fianco, i genitori Isabel e Nate Pullman non finiranno mai di nutrire la speranza e di aiutare il figlio nel momento più delicato della sua esistenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 (a livello globale incassò più di 300 milioni di dollari), Wonder vanta nel cast la presenza di Julia Roberts e Owen Wilson, rispettivamente nei panni di Isabel e Nate Pullman, i genitori del giovane August, interpretato da Jacob Tremblay.

La spiegazione del finale

Wonder è ovviamente un film all’insegna della speranza e dell’inclusione. Il finale è un messaggio ottimistico: Auggie termina con successo l’anno scolastico e riceve la medaglia Henry Ward Beecher dopo essere stato considerato un esempio per tutti. Tra gli applausi di tutti, il bambino sa di avere finalmente superato la paura per le sue condizioni perché – come ripete il "motto" del film – la gentilezza ha trionfato.

Quando e dove vedere Wonder in tv e streaming (mercoledì 23 aprile 2025)

Il film Wonder va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche