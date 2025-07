Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cast stellare e segreti mai svelati che riscriveranno la storia di Hogwarts

Manca ancora qualche anno ma l’attesa di ritornare a vedere Harry Potter sul piccolo schermo è davvero alta. Chiariamolo subito, sarà una cosa completamente nuova, con nuovi volti, nuovi incantesimi…. e dieci anni di compagnia. HBO si sta impegnando molto per realizzare questa serie reboot sul fantastico mondo di Harry Potter, tratto dai romanzi della scrittrice J.K. Rowling. I suoi libri hanno dato vita alla fortunatissima saga cinematografica di successo, accadrà lo stesso con la serie TV? Chi lo sa! Ciò che sappiamo è che sono già nate delle polemiche legate ad alcune scelte che non sono andate già ai fan ma, a nostro dire, è troppo presto per fare già un punto della situazione. Dunque, vediamo insieme chi saranno i nuovi maghi da bambini, il cast (rivoluzionato), la data di uscita e molto altro ancora.

Harry Potter, la serie HBO: il cast completo e le prime immagini del ‘nuovo’ Harry

Dopo diverse indiscrezioni, si può finalmente dire che, il cast della nuova serie HBO, Harry Potter, è stato annunciato e, quindi, sappiamo i nomi di tutti gli attori. Ma andiamo con ordine. La nuova serie TV, prodotta da Warner Bros. Discovery e HBO, è entrata ufficialmente in produzione e sarà un adattamento fedele ai sette libri di J.K. Rowling. Francesca Gardiner, sceneggiatrice di Succession, è la showrunner, mentre Mark Mylod, sempre da Succession, dirigerà diversi episodi e sarà produttore esecutivo. E ora passiamo al ‘cuore’ dell’argomento… sapete chi sarà il nuovo Harry? Ebbene, come emerge da una foto pubblicata su Instagram, i capelli scapigliati, il fare timido, gli occhiali tondi e la divisa di Hogwarts che sembra stargli perfettamente, ha fatto sì che Dominic McLaughlin fosse il nuovo Harry. Alastair Stout è stato scelto come Ron e Arabella Stanton come Hermione. Tra gli attori adulti spiccano John Lithgow (Albus Silente), Nick Frost (Hagrid), Janet McTeer (in trattative per McGranitt) e Paapa Essiedu (Severus Piton). Alcuni ruoli secondari sono stati affidati a Rory Wilmot, Amos Kitson, Louise Brealey e Anton Lesser.

Le riprese inizieranno nell’estate 2025 a Leavesden, con la costumista premio Oscar Holly Waddington e gli effetti visivi affidati allo studio Framestore. Il casting ha selezionato attori tra i 9 e gli 11 anni per rispecchiare l’età dei personaggi nei primi libri e rendere il tutto il più reale possibile. La serie dovrebbe debuttare tra fine 2026 e inizio 2027 e durare circa dieci anni, anche se non è chiaro se ogni stagione corrisponderà a un libro. L’obiettivo è rilanciare il franchise dopo il successo di Hogwarts Legacy e La Maledizione dell’Erede.

Daniel Radcliffe ci sarà nella serie TV?

Se alcuni rumors lo davano quasi per certo o meglio, ne parlavano con la speranza che accadesse, dobbiamo ‘stoppare’ il vostro entusiasmo. Daniel Radcliffe non prenderà parte al progetto, nemmeno per un cameo, mentre veterani come Gary Oldman e Jason Isaacs hanno manifestato interesse nel tornare. David Yates, regista dell’ultimo film, non sarà coinvolto. Per quanto riguarda la presenza dell’autrice dei libri, J.K. Rowling è produttrice esecutiva e ha approvato le sceneggiature, ma il suo coinvolgimento potrebbe creare difficoltà con alcuni attori originali a causa di controversie politiche.

Dove si può vedere la serie di Harry Potter?

Per quanto riguarda l’Italia, non sappiamo ancora dove verrà trasmessa la serie TV (una volta conclusa), ma dovrebbe uscire sulla piattaforma HBO Max che dovrebbe essere disponibile anche in Italia dal 2026. Ma in America dovrebbe essere disponibile su Max.

Qualche curiosità sul reboot di Harry Potter

In questo paragrafo, vi sveliamo qualche piccola curiosità, che forse non sapete, sulla serie Harry Potter di HBO. Ci sarà una maggiore fedeltà ai libri. La produzione ha infatti dichiarato la volontà di seguire più fedelmente i sette romanzi, includendo anche le sottotrame e i dettagli esclusi dai film. Inoltre, sembra che la serie avrà un nuovo stile visivo: un approccio più dark che, però, rimane comunque accessibile ai più giovani. Le ispirazioni includono Il Trono di Spade e His Dark Materials, ma con toni adatti a un pubblico più ampio.

