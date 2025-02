The White Lotus, dov’è girata e di cosa parla la nuova stagione La terza stagione di The White Lotus promette di offrire una combinazione di dramma, satira e riflessione sulla spiritualità, ecco tutte le anticipazioni

La serie antologica The White Lotus, creata da Mike White, ritorna con una terza stagione ambientata in Thailandia. Dopo aver esplorato le dinamiche dei resort di lusso alle Hawaii e in Sicilia, la nuova stagione promette di immergere gli spettatori in un’esperienza che combina opulenza, spiritualità orientale e le complesse interazioni tra ospiti e personale del resort.

The White Lotus, ambientazione e riprese

Le riprese della terza stagione si sono svolte in diverse località della Thailandia, tra cui Bangkok, Phuket e Koh Samui. La scelta di queste location non solo offre scenari mozzafiato, ma riflette anche l’intento di Mike White di esplorare temi legati alla morte, alla religione orientale e alla spiritualità. L’accordo tra HBO e l’Autorità per il Turismo della Thailandia ha facilitato le riprese, con l’obiettivo di promuovere il paese come meta turistica di lusso e spiritualità.

Trama e temi principali di The White Lotus 3

In linea con le stagioni precedenti, la terza stagione di The White Lotus segue un gruppo di ospiti benestanti che soggiornano in un lussuoso resort tailandese. Tra i nuovi personaggi troviamo una famiglia del sud degli Stati Uniti, tre amiche d’infanzia in vacanza e una coppia con una significativa differenza d’età. La trama affronta temi come la ricerca della pace interiore, le tensioni culturali e personali, e un misterioso delitto che aleggia sul resort.

Cast e personaggi

Il cast della terza stagione è ricco e variegato. Leslie Bibb interpreta Kate, una moglie dell’alta società di Austin, Texas, mentre Carrie Coon veste i panni di Laurie, un’avvocatessa corporate e recente divorziata di New York. Walton Goggins è Rick Hatchett, un uomo misterioso in viaggio con la giovane fidanzata Chelsea, interpretata da Aimee Lou Wood. La famiglia Ratliff, composta da Jason Isaacs (Timothy), Parker Posey (Victoria), Sarah Catherine Hook (Piper), Patrick Schwarzenegger (Saxon) e Sam Nivola (Lochlan), rappresenta una dinamica familiare complessa. Natasha Rothwell ritorna nel ruolo di Belinda Lindsey, ora manager di una spa in Thailandia, mentre Lalisa Manobal, membro del gruppo K-pop Blackpink, fa il suo debutto come Mook, una mentore della salute per gli ospiti del resort.

Controversie e accoglienza

La nuova stagione ha già suscitato discussioni tra il pubblico, in particolare per alcune trame audaci e scene provocatorie. Una scena che ha attirato l’attenzione vede Patrick Schwarzenegger in una sequenza di nudo integrale, sollevando dibattiti tra gli spettatori. Nonostante le polemiche, la serie continua a ricevere elogi per la sua satira pungente e la rappresentazione delle dinamiche sociali tra i ricchi e privilegiati ospiti del resort.

