The Voice Senior, la semifinale: Clerici crolla con Graziella ("Scusate"), polemiche contro Loredana Bertè: "Se ne pentirà" Nella puntata del 4 aprile, Clerici si commuove e non riesce a smettere di piangere, mentre Bertè viene criticata: cosa è successo e chi sono i finalisti

Nella semifinale di The Voice Senior, puntata condotta da Antonella Clerici venerdì 4 aprile 2025 su Rai Uno, assistiamo alle esibizioni di tutti i concorrenti in gara, che con le loro voci così diverse e uniche coinvolgono il pubblico a casa e in studio, conquistandosi anche qualche standing ovation meritatissima. Poche sorprese e tante emozioni durante la serata: i coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino sono chiamati a scegliere chi portare alla finale di venerdì prossimo, ma possono restare nello show solo 12 talenti. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata di The Voice Senior del 4 aprile e le squadre decise dai giudici.

The Voice Senior, puntata 4 aprile 2025: cosa è successo

Si parte col team di Gigi D’Alessio. Graziella è la prima a esibirsi sul palco di The Voice Senior durante la semifinale. "Pensando al suo vissuto, le ho assegnato Fai rumore" dice il coach Gigi D’Alessio nel video di presentazione delle prove, e lei si dice entusiasta: "Questa canzone mi ha aiutato ad affrontare la perdita di mio figlio e a vedere la sua mancanza in un’altra prospettiva. Quando la canto sono sicura che Valerio è qui con me". Una volta terminata l’esibizione, vediamo Antonella Clerici commossa per la forza della performance: "Io mi sono molto emozionata. Scusate ma non riesco a fermare le lacrime". D’Alessio commenta: "Non esistono le parole per questo tipo di dolore, perché è contronatura. Credo che attraverso la canzone ci sia stato l’ennesimo contatto col figlio. Questa era la mia missione". I coach e il pubblico la riempiono di complimenti, applaudendola e dicendole "sei bravissima". Tutto verissimo.

Il secondo concorrente è Francesco, che canta sulle note de La cura di Franco Battiato, brano che l’artista dedicò alla madre. Il concorrente dice a Gigi D’Alessio, suo coach, "Ho seguito il tuo consiglio. Ho pensato a mia mamma mentre cantavo, non ha avuto una vita facile". Poi è il momento di Patrizia, che afferma di aver ancora adesso "paura della televisione". Nel video introduttivo, la ‘Pantera’ spiega: "Io non ho mai voglia di rivedermi quando mi esibisco. Alle Blind Auditions avevo molta paura, poi mi sono lasciata andare". D’Alessio dichiara: "Si vede che ha questa sofferenza dentro, ma quando canta svanisce tutto". Patrizia canta Mina: è Portati via il brano interpretato meravigliosamente sul palco. La Clerici è senza parole: "Gigi, meno male che è timida e ha paura della TV! Lei entra in un modo suo, diventa un’altra persona quando canta". Il cantante napoletano decide di portare in finale Patrizia Conte, che appare confusa per quanto emozionata: "Ma che è successo?" Quando la conduttrice le spiega che è stata scelta come finalista, lei ribatte: "Veramente?" Poi D’Alessio sceglie anche Graziella, ma facendole prendere prima un "coccolone": "Io non porto Graziella", dice prima di aggiungere: "Porto Lelli (suo soprannome ndr)".

Si passa alla squadra di Loredana Bertè. Eleonora canta Gli uomini non cambiano e la Bertè dice di essere convinta di aver fatto una scelta azzeccata per lei: "Sono senza parole, l’hai fatta un po’ tua" afferma la sua coach nella clip di presentazione. Poi aggiunge: "Anche io sono stata una figlia sgangherata come te". Dopo l’esibizione, Loredana si congratula con lei per l’omaggio alla sorella Mimì. Arriva il turno di Gianni, il quale durante le prove scoppia a piangere e dice alla Bertè: "Mi sono commosso tantissimo, il lavoro mi ha un po’ logorato, sono pieno di cicatrici dentro". La giudice lo abbraccia dando vita a un momento dolcissimo. Durante la performance, il concorrente risulta impreciso, ma Loredana commenta l’esibizione con entusiasmo: "Mi ha steso. Al di là delle imperfezioni, mi ha investito di emozioni". Gianni, in balia delle emozioni, dice: "Quando canto questi pezzi, sono più forti i pensieri che ho in mente, quindi disturbano un pochino la mia concentrazione". "Ma riprendersi dopo un errore è da veri artisti!" lo rincuora la Bertè. Franco si esibisce sulle note di A mano a mano, ma prima racconta di sentirsi molto vicino alla canzone a lui affidata: "Mi ricorda una storia del passato, poi l’amore è tornato perché ho incontrato mia moglie ed è nata mia figlia". Conclusa la performance (che voce!), la Bertè commenta: "Ha cantato la sua storia, è stato autentico". Al termine delle esibizioni della sua squadra, Loredana dice: "Scelta impossibile, io ho spento il cervello". Nella prima manche la Bertè porta in finale Gianni: "Ho scelto di pancia, altrimenti ero rovinata".

Passando al team di Arisa, la prima a salire sul palco è Lucia, affetta da una malattia autoimmune: "The Voice segna la mia rinascita, prima mi ero chiusa, forse anche a seguito della scoperta della malattia" dichiara la concorrente che sul palco canta Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina. Quando nella clip Arisa le dice di avere una voce originalissima, lei racconta: "Ho ricevuto critiche anche pesanti, ma non ne voglio parlare perché poi mi viene da piangere". Subito dopo sentiamo Arisa ammettere: "Anche io sono stata scoraggiata delle mie particolarità, però poi ho capito che erano la mia forza". A fine esibizione il pubblico le dedica una standing ovation e Arisa dice: "Arrivata al pubblico, a me, a tutti. Sei stata grande!". Poi è la volta di Maura, la cui interpretazione delicata sorprende tutti, tanto che il pubblico le dedica la seconda standing ovation della serata: "Non hai nulla da invidiare a Celine Dion" dice Arisa. A Monica Bruno la giudice affida Quando finisce un amore e nel video introduttivo le dice: "Dopo tutto quello che ti è successo, venire qui… sei una testimonianza di forza". Monica racconta: "Ho perduto un amore grande che era solo mio però. Sono riuscita ad uscire di casa e a cantare, ho sentito un fuoco dentro che non riesco a spiegare". Anche per Monica è standing ovation e la coach, quando arriva il momento di decidere il da farsi, sottolinea: "Siete state grandissime, avete onorato il palco e il pubblico in una maniera straordinaria". Arisa sceglie di portare in finale Maura e Monica.

Nella prima manche Clementino schiera Bruno Mercatelli, diventato nonno nel periodo tra le Blind Auditions e la semifinale. L’esibizione sulle note di Uomini soli, una delle più belle canzoni dei Pooh, gli vale un fragoroso applauso del pubblico e la successiva (mezza) standing ovation, meritatissima. Poi è il turno di Luigi Lusi che canta Hotel California e viene applaudito da tutti: "Non posso parlare, stanno ancora applaudendo!" dice soddisfatto Clementino. Quando tocca al figlio di Jimmy Fontana, Luigi Fontana, che svela quanto accadutogli la sera precedente: "Ieri sera mi ha scritto mio fratello Andrea e mi ha detto: ‘Immagina che papà sia lì a guardarti con le braccia conserte‘". Il concorrente omaggia il padre con Il Mondo e a Clementino – che voleva suscitare emozioni facendogli cantare un brano del padre, una cosa che Luigi non aveva mai fatto prima – sottolinea: "è una maniera per sentirlo seduto accanto a me". Tutti in piedi per Fontana e suo padre Jimmy: "Io non penso che lui (il papà ndr) sia ancora con le braccia conserte, ora starà applaudendo" commenta Gigi D’Alessio. Il rapper, suo coach, afferma: "Vedere un figlio che canta bene la canzone del padre… non è facile". Clementino, in difficoltà, sceglie per la finale Luigi Fontana e Luigi Lusi.

The Voice Senior, seconda manche del 4 aprile 2025: cosa è successo

La seconda manche parte con il team di Gigi D’Alessio, e a cantare sul palco è Silvio Cairoli, il cui nome da Drag Queen è Marta. Alle Blind Auditions si è esibito per la prima volta in vita sua davanti a un pubblico nelle vesti di Silvio, lasciando a casa la sua seconda identità. Canta Spalle al muro e convince tutti, in particolare il suo coach: "L’ha fatta sua". Poi tocca a Franco Cosa, per il quale D’Alessio aveva usato il blocco contro Loredana pur di averlo nella sua squadra. In studio scatta l’applaudo e anche D’Alessio si congratula: "è grazie a voi se faccio una bella figura. Qua non c’è nessun trucco, se uno dà, dà". Luca Virago canta Strano il mio destino di Giorgia: "Facciamola mezzo tono su, nella musica chi urla non ha mai ragione" sottolinea Gigi D’Alessio durante le prove che vediamo nella clip iniziale. Subito dopo si torna alla diretta e il concorrente dedica la canzone alla sua famiglia. Infine, D’Alessio sceglie di portare in finale Luca Virago.

Si passa al team di Arisa. Il primo concorrente è Gianni Valente che, entusiasta, racconta: "L’anno scorso di questi tempi stavo combattendo contro un tumore e invece quest’anno sono a The Voice". Gianni confida che senza la moglie non potrebbe mai stare e canta Quando vedrai la mia ragazza di Little Tony, cantante da lui molto apprezzato, dedicando alla sua dolce metà il brano. Sul palco si scatena e fa ballare tutto il pubblico, ma D’Alessio nota: "è un po’ lento". Poi, quando lo studio gli dedica una standing ovation, tutto il resto passa in secondo piano. "Hai un’empatia con il pubblico pazzesca, fai venir voglia di ballare" esclama Arisa, con D’Alessio che le dà manforte: "Lui era un folletto, un bambino felice. Questo programma regala felicità!" La Clerici gli dà ragione: "Forse è per questo che viene premiato dal pubblico, porta felicità". Poi tocca a Danilo Grimieri, che per lavoro è stato nei "posti più disagiati del mondo", e Arisa, prima ancora di rivelare che canterà You Are So Beautiful, racconta di essere stata ad Haiti e aver visto madri che mettevano dentro delle scatole di cartone i corpi dei figli morti per seppellirli: "Quando sono tornata, mi è servito un po’ di tempo per riprendermi, lo sai?". Danilo risponde: "Lo so. Capisci solo quando tocchi con mano", e poi aggiunge: "Quando ero in Somalia e ascoltavo questo brano, mi sembrava di essere più vicino a mia moglie". Infine, non manca Antonio Summa il quale si esibisce sulle note di Con le mani di Zucchero: "Hai fatto tutto quello che dovevi fare alla grande" commenta la coach. Arisa può portare in finale una sola persona e sceglie Danilo perché "devo assolutamente premiare la voce".

Si prosegue col team di Loredana Bertè. Paolo Pietroletti canta Amarsi un po’ di Lucio Battisti, del quale dice che le sue parole per lui erano il Vangelo. "Ha un colore di voce speciale e dà l’anima in modo naturale, senza sforzo. Il palco è il suo elemento" commenta la Bertè. Poi si passa a Loredana che ricorda alla sua coach di quando a Domenica In le aveva fatto i complimenti: "Se te li ho fatti, lo pensavo. Non li faccio a chiunque" risponde la Bertè nel video introduttivo. Poi assistiamo alla performance grintosa di Loredana e la giudice si dice pienamente soddisfatta: "Lei è come un’esplosione controllata, sono soddisfatta perché sa gestire questa dinamite che ha dentro". Infine, è la volta di Claudio e tutti restano colpiti dal fatto che, alla sua età, ha ancora la madre, alla quale poi dedica la sua semifinale: "Volevo dedicare questa serata a una bimba di 96 anni". Il concorrente porta sul palco T’innamorerai di Marco Masini, un brano che canta con grande attenzione e rispetto, mantenendone tutta l’essenza. Loredana Bertè sceglie Loredana e Paolo e lascia a casa Claudio, sorprendendo anche gli altri coach – avrebbero scelto Claudio -, il tutto solo dopo che Gigi D’Alessio ha provato a smorzare un po’ la tensione dicendo "Io porterei Antonella". La Clerici ha commentato: "No, se devo cantare in finale meglio di no". Poco dopo la Bertè sembra pentita delle decisioni prese perché sia il pubblico in studio (tutti gridano "Claudio") che i giudici tifavano per Claudio: "Mi hanno messo più in crisi" svela l’artista. Ma la conduttrice le ricorda: "Ti hanno messo più in crisi ma ormai le tue scelte le hai fatte e in questo caso non si può tornare indietro".

Sui social media non mancano le polemiche riguardo alla scelta di Loredana Bertè: "Claudio è stato bravo, Loredana mi sa che si pentirà!", "Claudio aveva una voce pazzesca!!! Loredana questa volta hai toppato!", "Anche gli altri giudici sorpresi perché ha eliminato un papabile vincitore… bah", "Non avrei scelto la concorrente Loredana, troppo esagerata, ma Claudio", "Loredana stasera le ha cannate tutte, poteva scegliere Claudio anziché Loredana, di donne con voce strepitosa ce ne sono già". E ancora: "Gigi e Clementino che avrebbero scelto Claudio. E ho detto tutto", "Claudio il top. Peccato", "La faccia di Clementino e Arisa facevano capire quanti non fossero d’accordo con la scelta di lasciare Claudio indietro. Sono d’accordo con loro, Claudio diceva andare avanti".

Si passa alla squadra di Clementino. Il primo a esibirsi è Alessandro Acciaro, il quale ha "fatto 4 anni da militare", un ambiente che non sentiva suo in quanto si dichiara "un pacifista". "Lui racconta le storie, io se chiudo gli occhi sento e vedo quello che dice" sottolinea il rapper parlando dell’esibizione con il brano Vecchio frac. Poi è il turno di Gianvittorio Spolverato, definito un cantante da "vecchio west", e infine arriva quello di Andrea Caserta, il quale canta Splendido Splendente con uno stile tutto suo che affascina. Alla fine, Clementino porta in finale Alessandro Acciaro.

Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2025

Ecco i 12 finalisti di The Voice Senior:

La squadra di Gigi D’Alessio:

Luca Virago

Patrizia Conte

Graziella Marchesi

La squadra di Loredana Bertè:

Gianni Petrillo

Paolo Pietroletti

Loredana Maiuri

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Monica Bruno

Danilo Grimeri De Ioanni

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Alessandro Acciaro

Luigi Sbriccoli Fontana

