Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025: le scuse in lacrime, la grande paura e il super premio Nella puntata dell'11 aprile a vincere The Voice Senior è stata Patrizia Conte: chi è il membro della squadra di Gigi D'Alessio e il suo rapporto con la musica

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La finale di The Voice Senior 2025 si è conclusa venerdì 11 aprile con la proclamazione della vincitrice dell’edizione, anche quest’anno condotta da Antonella Clerici in prima serata su Rai Uno. A trionfare nella finalissima è stata Patrizia Conte, componente della squadra di Gigi D’Alessio, che quindi è il coach vincitore della gara che ha visto sfidarsi nell’ultima mezz’ora soltanto quest’ultimo e Arisa, perché il televoto non ha premiato nessun membro dei team di Loredana Bertè e Clementino, che nella scorsa edizione aveva vinto con Diana Puddu. Scopriamo chi è Patrizia Conte e il suo percorso a The Voice Senior 2025.

Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025

Chi ha vinto The Voice Senior? Patrizia Conte ha 61 anni, vive a Taranto ed è stata una vocalist di jazz, anche se attualmente si limita a insegnare canto al Conservatorio. Viene da una famiglia modesta, ma già da piccola amava la musica e lo teneva nascosto in quanto i suoi genitori – dice – non "mi hanno mai sostenuta", anche se "la musica mi fa dire cose che non diremmo mai a nessuno". Patrizia non si è mai sposata, né ha figli o relazioni in essere, ha sempre vissuto per altro, e un giorno è arrivata l’occasione di fare la vocalist: "All’improvviso mi sono ritrovata con una grande orchestra che mi abbracciava e io che cantavo davanti alle persone". C’è sempre una domanda che fa al suo pubblico: "Perché siete venuti?". La vincitrice, infatti, sembrava avere un problema col proprio corpo: "Mi vedi, no? E allora perché uno dovrebbe venire ai miei concerti?"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi, nel video introduttivo delle Blind Auditions, ha confessato: "Non ero sicura di voler venire a The Voice. Non ho mai fatto televisione e poi so che ingrassa un po’, quindi, all’inizio, mi sono detta: ‘Non ci vado’. Poi ho pensato: ‘A The Voice i giudici sono girati di spalle e il pubblico si trova dall’altro parte della TV e quindi non li vedo, per cui posso cantare‘". Alle Blind Auditions, sul palco del talent show per over 60, ha cantato ‘Amoreunicoamore‘ di Mina, riscontrando un successo del tutto inaspettato per lei, con i 4 giudici che, dopo essersi girati con la poltrona, l’hanno elogiata, in particolare Gigi D’Alessio che le ha chiesto: "Da che pianeta vieni?". E poi, quando il cantante napoletano le ha chiesto ‘perché non abbiamo avuto l’onore di ascoltare la sua voce già molti anni fa?’, lei ha ammesso: "Boh. Non so rispondere, io non sono una che chiede, sono una che aspetta la manna dal cielo. Quindi il tempo passa…". Arisa ha commentato: "Aiutati che Dio ti aiuta, si dice". "Io mi venderei Arisa. Loredana e Clementino pur di averti nella mia squadra" ha detto Gigi D’Alessio convincendola a sceglierlo, ma solo dopo aver ascoltato tutte le arringhe dei coach.

La semifinale di Patrizia Conte a The Voice Senior

Come sempre, anche nella semifinale non è mancato un video di presentazione di Patrizia Conte, che ha ribadito di aver ancora "paura della televisione", nonostante la magica performance alle audizioni e i complimenti dei giudici. In quella occasione, però, abbiamo sentito la ‘Pantera’, così è stata soprannominata dal suo coach, dire di non aver mai voglia di rivedersi quando si esibisce: "Alle Blind Auditions avevo molta paura, poi mi sono lasciata andare". Dopo la sua performance sulle note di Portami via, Gigi D’Alessio ha dichiarato: "Si vede che ha questa sofferenza dentro, ma quando canta svanisce tutto". La Clerici è rimasta esterrefatta per la sua bravura, tanto che dice al suo coach: "Gigi, meno male che è timida e ha paura della TV! Lei entra in un mondo suo, diventa un’altra persona quando canta". Quando il cantante napoletano ha deciso di portare in finale Patrizia Conte, lei è apparsa confusa per quanto emozionata: "Ma che è successo?" Subito dopo la conduttrice le ha ripetuto che è stata scelta come prima finalista di The Voice e lei è rimasta senza parole: "Veramente?" La felicità era talmente incontenibile che le sono scese le lacrime come nella finale di ieri sera.

La finale di The Voice e le scuse inaspettate di Patrizia Conte

Nella finale di venerdì 11 aprile 2025, Patrizia Conte ha ringraziato The Voice Senior per averle dato la possibilità di superare la paura della telecamera nella clip introduttiva: "Partecipare a The Voice mi ha fatto liberare della paura di apparire in pubblico. Quando canto, mi sento a casa mia, e mi piacerebbe lasciare un segno nella musica, perché la vita e la morte mi fanno paura, così come l’idea di essere dimenticata". Dopo l’esibizione, abbiamo assistito al momento dei commenti e, ovviamente, Gigi D’Alessio non ha potuto fare altro che elogiarla, oltre a dirle "mi hanno chiamato tutti gli autori delle canzoni che hai cantato qui per farti i complimenti. Sono certo che, dopo Oggi sono io, mi contatterà pure Alex Britti!". Non solo, perché grazie a Gigi D’Alessio abbiamo scoperto che Patrizia non si sentiva bene durante la finale (lei non voleva renderlo noto): "Sappiamo che stai male, ma per me sei The Voice, votate codice 06!" Nel momento della proclamazione, poi, la Conte non si aspettava proprio che il televoto avesse premiato lei, e infatti la sua reazione è stata di pura sorpresa e lacrime di gioia, con D’Alessio che, una volta corso ad abbracciarla, le ha consegnato il trofeo di The Voice e lei che ha chiesto scusa a tutti: "Scusate, non volevo vincere". Per fortuna ci ha pensato Antonella Clerici a ricordarle che è tutto merito suo se è la voce d’Italia. Ricordiamo, infine, che la vincitrice avrà la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Potrebbe interessarti anche