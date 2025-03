The Voice Senior: Clementino fa una gaffe (clamorosa) con Loredana Bertè. Poi D'Alessio imbarazza Arisa: "Una manna dal cielo" Nella puntata del 14 marzo di The Voice, Clementino sbaglia con Loredana Bertè, mentre Gigi D'Alessio mette in difficoltà il rapper e Arisa: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Grandi emozioni a The Voice Senior durante la nuova puntata dedicata alle Blind Auditions, andata in onda ieri sera, venerdì 14 marzo 2025, e condotta da Antonella Clerici, affiancata in studio dai coach Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Non solo esibizioni magiche, ma anche tanti aneddoti raccontati e siparietti orchestrati per alleggerire la serata dei telespettatori in modi completamente diversi e spesso inaspettati. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 14 marzo 2025 di The Voice Senior.

The Voice Senior, puntata 14 marzo 2025: cosa è successo

Tra i momenti più emozionanti e incisivi della puntata c’è stato il duetto di Arisa e Loredana Bertè sulle note del capolavoro di Mia Martini Minuetto, una storia struggente che, come ha detto Antonella Clerici, "ti prende il cuore e te strappa via". La performance è stata meravigliosa, con le due protagoniste al centro del palco che hanno cantato il brano con grande rispetto e profondità, mettendosi vicine e guardandosi negli occhi più volte: l’abbraccio finale di Arisa a Loredana, poi, è stato molto coinvolgente per quanto sincero, tant’è che poi l’artista de La notte, commuovendosi, oltre a ringraziarla, le ha detto: "Cantare con te è veramente incredibile". Gran bel momento, certamente il più meritevole di essere ricordato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi Arisa ha preso parte a un siparietto che ha visto coinvolti anche Gigi D’Alessio e Clementino, il quale ha chiesto ai coach se gli avessero trovato una fidanzata. Arisa ha risposto: "Ma te la devi trovare da solo. Vedi tra il pubblico quante belle ragazze ci sono? Potevi uscire ogni sera con una donna diversa". Alzandosi in piedi, alcune ragazze sedute in studio hanno dimostrato di essere interessate al rapper. "Però hai una buona media. Chi vorrebbe sposare Clementino?" ha domandato Gigi D’Alessio, con Arisa che, vedendole diverse mani in alto, ha esclamato: "Ragazze, ma addirittura sposarlo? Aspettate un attimo, conoscetevi prima". Subito dopo Clementino si è dato la zappa sui piedi, perché ha dichiarato: "Io volevo solo una donna e non c’è: Loredana Bertè quando aveva 25/30 anni". La diretta interessata però non l’ha presa benissimo all’inizio e infatti gli ha chiesto: "Perché, adesso non va bene?" Fortemente a disagio, non sapendo cosa rispondere, Clementino ha chiesto l’aiuto di D’Alessio: "Adesso sì, però volevo dire… dammi una mano a uscirne, Gigi…" Il musicista napoletano non ne ha voluto sapere nulla, tant’è che il rapper ha provato ad arginare la situazione da solo, sedendosi vicino a lei per poi dirle: "Io intendevo dire che è un peccato non aver conosciuto Loredana prima".

Ma non è finita qui, perché se la Bertè lo ha perdonato subito per la gaffe, chiudendo così il discorso, Gigi D’Alessio ha voluto aprirlo nuovamente dicendo, mettendo leggermente in imbarazzo sia Clementino che Arisa: "Questo ‘The Voice’ è stato proprio una manna dal cielo per te" ha detto il musicista prima di spiegarsi meglio e fare il nome di Arisa. Quest’ultima ha chiarito infine che il rapporto con Clementino è troppo bello per perderlo: "Ma noi siamo proprio amicissimi. Sarebbe un peccato rovinare questo rapporto con l’amore. L’amore finisce e l’amicizia è per sempre, vero?" Come darle torto? E infatti il rapper si è detto d’accordo e, abbracciandola forte, ha urlato un paio di volte "Brava amore mio". Il bello è arrivato quando D’Alessio, insistendo sulla loro coppia ("Io, se vi fidanzate, vengo a cena tutte le sere"), è rimasto spiazzato da una domanda di Clementino: "Gigi, ma non è che tu hai un’altra figlia?" Il musicista napoletano ha fatto il gesto della pistola con la mano e il rumore di uno sparo con la bocca: "Subito, con il fucile" ha detto scherzando, facendogli però capire che se la figlia glielo presentasse come suo fidanzato non la prenderebbe benissimo.

Non solo, perché Loredana Bertè, tradita da una concorrente – Annamaria Bove – che ha prima voluto duettare con lei sulle note di Cosa ti aspetti da me in quanto sua grande fan e poi ha scelto la squadra di Gigi D’Alessio, ha raccontato un paio di aneddoti interessanti. Il primo riguardava Renato Zero, con il quale ha detto di aver fatto il manichino vivente per il prorprietario di un negozio di moda: la sua idea era quella di spogliarsi e vestirsi per tutta una giornata e ha riscontrato un grande successo. Con il secondo invece ha rivelato di essersi fatta tagliare i capelli a zero da un’amica per fare un dispetto alla madre, fissata con i capelli lunghi. La Bertè è stata l’unica ad aver usato il pulsante della ‘seconda chance‘ con un’aspirante concorrente – Annamaria Prinzivalli – che fino al giorno prima aveva la febbre e non ha convinto nessuno dei coach.

Le squadre di The Voice Senior 2025

La squadra di Gigi D’Alessio:

Maria Castiglione

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Francesco Benedetto

Graziella Marchesi

Annamaria Bove

Umberto Mari

Assunta Serafini

La squadra di Loredana Bertè:

Laura Gambirasi

Gabriele Marciano

Gianni Petrillo

Francesco Benedetto

Chiara Forbicioni

Franco Desideri

Eleonora Salvi

Claudio Maggio

Paolo Pietroletti

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Claudio Torelli

Elisabetta Stramaglia

Gianni Valente

Antonio Summa

Francesco Dominici

Danilo Grimeri De Ioanni

Anna Vinci

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Gianni Spolverato

Nicola Crivaro

Alessandro Acciaro

Stefania Brambilla

Andrea Caserta

La coppia Marina Bicego e Andrea Bottene

Bruno Mercatelli

Potrebbe interessarti anche