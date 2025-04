The Voice Senior: Patrizia Conte vince in lacrime e Bertè imbarazza Clerici. Poi Clementino innamorato e la sorpresa di Renato Zero Nella puntata finale dell'11 aprile non mancano emozioni, racconti di vita e piccoli momenti leggeri tra un'esibizione e l'altra: cosa è successo a Clerici

Al via l’attesissima finale di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici venerdì 11 aprile 2025 su Rai Uno. Durante la puntata, viene proclamata la vincitrice dell’edizione e la classifica dettata dal televoto: a trionfare è Patrizia Conte (team Gigi D’Alessio), seguita al secondo posto da Maura Susanna, che canta sempre in francese, al terzo da Monica Bruno e al quarto da Graziella Marchesi. Ecco cosa è successo nel corso della finale di The Voice Senior 2025, dove i coach – D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino – perlopiù si danno manforte come sempre, con il Rapper che svela di amare la sua attuale fidanzata e il musicista napoletano che lo sfotte in ogni occasione.

The Voice Senior, puntata 11 aprile 2025: cosa è successo

La puntata comincia con un bellissimo omaggio dei giudici di The Voice Senior a Lucio Battisti sulle note di un grande capolavoro come Il mio canto libero, brano scritto da Mogol. Ai coach, dopo la prima strofa, si uniscono anche i 12 concorrenti in finale, rendendo lo spettacolo ancora più magico. Dopo aver mostrato il percorso dei finalisti con una clip riassuntiva e aver dato le informazioni riguardanti i codici per il televoto, la gara entra nel vivo.

La prima concorrente è Monica Bruno (team Arisa) che racconta la sua trasformazione grazie a The Voice Senior dopo la morte della madre: "Guardavo la strada e avevo il terrore, adesso ho voglia di uscire e tornare nei posti in cui andavo sempre. Il mio sguardo, la mia luce negli occhi si è accesa quando ho cavalcato per la prima volta la passerella del programma. Sul palco mi sono sentita come se mi fossi liberata del mio peso. Ho dovuto indossare una corazza per essere forte, la me bambina l’avevo dovuta accantonare e ora mi sembra di averle ridato vita. Era ora! Basta, voglio stare bene. Punto." Per lei solo applausi durante e dopo l’esibizione, con Arisa che commenta: "Hai fatto tremare la terra". Lei ribatte: "Ce l’ho fatta grazie a voi" "Anche grazie a te! Sei stata premiata per il tuo talento" sottolinea la Clerici, e Arisa aggiunge: "Hai dato l’esempio di come si possa tornare più forti di prima".

Poi è la volta di Luigi Lusi (Clementino) il quale racconta di aver ritrovato il fratello grazie a The Voice Senior: "Ho riallacciato il rapporto con mio fratello. Ci siamo rivisti e riabbracciati dopo tanto tempo dalla morte di mio padre, è stato bellissimo". Luigi dona una performance carica di grinta e riceve i complimenti da Antonella Clerici: "Qui ti sei scatenato, wow!" Gianni Petrillo fa parte della squadra di Loredana Bertè e da Vigile del Fuoco ha vissuto momenti molto difficili, tanto che piange mentre racconta un evento del tutto inaspettato per lui: "Ho fatto il Vigile del Fuoco, ora sono pensionato. The Voice mi è servito a sfidare me stesso, le mie fragilità, le mie paure e ansie. Mi ha permesso di incontrare i familiari delle persone morte nell’incidente aereo di Linate perché queste ultime mi hanno cercato dopo avermi visto in televisione". Il concorrente ricorda che "è un quarto di secolo che mi porto questo dolore appresso, ho conosciuto persone che hanno vissuto quella tragedia. Ho sempre pensato a loro, a cosa avrebbero potuto fare dopo l’incidente. Voglio fare qualcosa per loro, sono felice adesso ma non so come ringraziarli" dice nel video introduttivo che mostra pure questi familiari mentre lo ringraziano per il suo operato in quella tragedia. Gianni è diventato nonno di Rachele da 12 giorni e dice, ironico, che per The Voice ha rischiato di divorziare.

Poi assistiamo a un intermezzo dove si parla dell’amicizia nata tra Clementino e Gigi D’Alessio, abituato a sfottere il rapper pur volendogli molto bene. La Clerici, parlando di affetto, ne approfitta per chiedere a Clementino dell’attuale fidanzata: "E’ innamorato Clementino?" Il rapper conferma: "Dopo un periodo brutto della mia vita, ho trovato Roby. Che dire? La saluto: ti amo!". Come sempre, D’Alessio ci scherza sopra: "Non vorrei essere nei panni di Roberta", ma la conduttrice non ci sta: "No, lui è molto carino e anche lei mi sembra carina!", e poco dopo aggiunge: "Noi siamo come una famiglia".

Dopo quel po’ di gossip, a salire sul palco tocca a Graziella Marchesi (Gigi D’Alessio), che ricorda la scomparsa del figlio Valerio e dice di essere rinata grazie alla musica: "Sei anni fa è mancato il mio secondo figlio, Valerio, ma sono riuscita ad andare avanti anche grazie alla musica. Quando ho cantato Fai Rumore alla semifinale, l’ho sentito accanto a me, è un’anima che convive con la mia. Dentro di me, la dedicavo a lui. Ho sentito che in quella occasione sono riuscita a trasmettere ciò che sentivo. Rinascere è vita, sono felice". Che voce Graziella sulle note di Ancora! Tra il pubblico qualcuno grida ‘Brava!‘, e pure i giudici sono entusiasti: "Incredibile, spettacolo!". Gigi D’Alessio, suo coach, è pienamente soddisfatto: "Sembra scritta per te. Sono i cuori che parlano, ognuno di noi dà la possibilità a chi se lo merita, e tu l’hai meritata. Sei una bellissima persona, una donna che sa e ha saputo soffrire".

Quando è il turno di Danilo Grimieri De Ioanni, sottoufficiale dell’esercito, ascoltiamo la sua storia e ciò che The Voice significa per lui: "Sono molto emotivo, ma quando ero nelle missioni e vedevo con i miei occhi quelle situazioni brutte mi facevano un male cane. Io, però, ero un soldato e in quel momento ho dovuto fare uno sforzo enorme per contenere le emozioni. la canzone che devo cantare mi riporta a un periodo difficile, c’erano delle incomprensioni con mia moglie, perché mi ero fatto dei film in testa ma la realtà era un’altra. Non c’è nulla di male a dire ‘scusa, ho sbagliato’. La finale di The Voice è il coronamento di un sogno, posso mettere in campo le mie emozioni, quelle che ho nel cuore". "Poi sei stato perdonato?" gli chiede la Clerici, e lui risponde: "Sono stato perdonato perché sono 42 anni che sto con la mia donna, Loredana, e la amo da impazzire". D’Alessio commenta: "Secondo te, riesci a fare far pace a me e Clementino?" "Siamo Tom e Jerry" chiarisce il rapper. Arisa, invece, interviene per elogiare Danilo come persona: "Danilo è un grande uomo che ha il coraggio di chiedere scusa e non ha paura di mostrare le proprie lacrime. Tutti gli uomini dovrebbero prendere esempio da lui".

Poi è la volta di Patrizia Conte, che ringrazia il programma perché l’ha aiutata a superare la paura della telecamera: "Partecipare a The Voice mi ha fatto liberare della paura di apparire in pubblico. Quando canto, mi sento a casa mia, e mi piacerebbe lasciare un segno nella musica, perché la vita e la morte mi fanno paura, così come l’idea di essere dimenticata". Dopo l’esibizione (la concorrente ha l’affanno), D’Alessio le dice: "Mi hanno chiamato tutti gli autori delle canzoni che hai cantato qui per farti i complimenti. Sono certo che, dopo Oggi sono io, mi contatterà pure Alex Britti!" A bassa voce, Patrizia commenta: "E dagli un appuntamento, è bono!" e Antonella Clerici sottolinea il fatto: "Ha detto che è bono! Te lo dico perché ha detto la verità. Quando ci vuole, ci vuole!" Loredana Bertè conferma: "Verissimo!" Scopriamo poi da D’Alessio che stasera la concorrente non è in forma (lei non voleva che si sapesse): "Anche se sappiamo che stai male, per me sei The Voice, votate codice 06!"

Si passa a un momento dedicato ai giudici, in particolare a Loredana Bertè, diventata più affettuosa in quest’ultima edizione, anche se poi si scopre essere "tutto un sogno". "Io non sono né buona né cattiva, sono Loredana!" afferma a gran voce la diretta interessata in diretta. L’attenzione è puntata su Alessandro Acciaro (Clementino), un pacifista che confessa: "Credo nella parola, nella pace e nella voce che dice la verità. Cercherò di donare le mie emozioni a chi mi sta a sentire". Una performance tanto delicata quanto profonda la sua: "Aspettavo una voce del genere da anni e finalmente l’ho trovata. Il cantautore ha tanto peso nelle parole, tutto quello che dici noi lo vediamo" svela Clementino. Acciaro chiude il suo momento ringraziando tutte le persone coinvolte nella realizzazione di The Voice: "Ci hanno fatto sentire importanti, io mi sono sentito grande, come persona intendo. Qui ho avuto quell’ultimo tassello che mi mancava per riempire il mio bicchiere mezzo pieno. Poi volevo dire che sono quasi 50 anni che sto con mia moglie e che la amo".

Loredana Maiuri (Bertè) dice di riconoscersi nella sua coach perché le ha dato la carica giusta e poi dichiara: "La mia titubanza era legata a una mia insicurezza. Non è un problema l’età, è un arricchimento. Mi piaccio di più adesso di vent’anni fa. The Voice è arrivato al momento giusto". Loredana si esibisce sulle note di Total Eclipse of the Heart e incanta tutti. A questo punto Antonella Clerici ricorda che le piace creare sempre un clima di serenità e Loredana Bertè, seguita subito dopo da Clementino, la imbarazza: "La nostra capitana!", ma la conduttrice chiude il momento dicendo "Bando ai complimenti, lo sapete che poi divento rossa". Arriva il turno di Luigi Fontana (Clementino), figlio di Jimmy Fontana, che canta Almeno tu nell’universo di Mia Martini: "Grazie per questo omaggio" dice Loredana Bertè. A questo punto Antonella Clerici è pronta a lanciare la pubblicità, ma Gigi D’Alessio, di punto in bianco, dichiara: "Guarda, ora sei al posto giusto perché dietro di te si vede una corona (si vede nella scenografia ndr), e tu sei una regina!". La conduttrice, un pp’ imbarazzata, lo ringrazia, mentre Clementino, ironico, gli chiede: "Ma suoni il violino tu?"

Non manca il racconto di Maura Susanna ("Con The Voice mi si è ribaltata completamente la vita e ho deciso di comprarmi un microfono perché da grande farò la cantante!") e la successiva esibizione con il brano La vie en rose. Una volta terminata la performance, il ballerino in scena con lei le regala una rosa: "Più si va avanti e più dobbiamo essere orgogliosi dell’età che abbiamo e di fare nuove cose. Mai mollare!" dichiara la concorrente. Arisa, la sua coach, si complimenta dicendo che vorrebbe diventare come lei un giorno: "Mi riempie di orgoglio, alla tua età vorrei essere come te. La cosa bella è che tu canti in francese – io non lo capisco, parlo a malapena l’italiano – e mi fai vedere le storie anche se non capisco quello che dici".

Poi c’è Luca Virago, uomo molto superstizioso che inizia a fare ogni cosa con il piede sinistro per questo motivo. Il concorrente presenta la sua famiglia, in particolare parla del papà: "Mio padre è tutto, mi ha aiutato, supportato sempre", e aggiunge: "Ho iniziato come imitatore, ma a the Voice mi sono spogliato di tutte quelle maschere. Il programma mi ha dato la possibilità di trovare di nuovo la voglia, la fame, la sete di cantare". L’ultimo finalista è Paolo Pietroletti del team di Loredana Bertè che afferma: "Ho capito che vale la pena rischiare". Le esibizioni sono finite, ma Monica Bruno è in lacrime per l’emozione di essere arrivata in finale.

Poi l’improvvisata di Renato Zero: "Buonasera, anche io sono un senior. Un saluto ai quattro moschettieri della musica, una carezza speciale alla mia Loredana Bertè e alla signora Clerici che si muove con agilità tra pentole e musica" dice prima di ringraziare Gigi D’Alessio e Arisa per l’omaggio sulle note di Nei giardini che nessuno sa, e chiude la telefonata a sorpresa con modestia: "Io sono l’unico, ineguagliabile Renato Zero" e la promessa che il prossimo anno verrà a The Voice come ospite della puntata d’apertura dell’edizione.

I 4 super finalisti di The Voice Senior 2025

I 4 super finalisti, scelti dal pubblico a casa attraverso il televoto, sono Graziella Marchesi (Gigi D’Alessio), Monica Bruno (Arisa), Maura Susanna (sempre Arisa) e Patrizia Conte (Gigi D’Alessio). "Loredana, ce ne possiamo andare!" ironizza Clementino vedendo che nessun componente della sua squadra e di quella della Bertè è sul palco, mentre Antonella Clerici sottolinea che i 4 finalisti sono "tutte donne". D’Alessio aggiunge: "Un poker di donne meraviglioso". Le concorrenti si esibiscono nuovamente con i loro cavalli di battaglia: Fai rumore per Graziella, Tutt’al più per Monica Bruno, Hymne a l’amour per Maura Susanna, Amoreunicoamore per Patrizia Conte, alla quale D’Alessio ricorda: "Patrizia sveglia, sei a The Voice!" quando lei sbaglia il titolo della canzone che deve cantare e si guarda intorno in cerca di conferma: "Amore unico, unico amore?" è questo il suo dubbio. Poi, al termine della performance, il coach non ha dubbi: "L’onestà intellettuale è dire che Patrizia è The Voice!"

The Voice Senior, chi è la vincitrice dell’edizione 2025

Dopo aver dichiarato che questa è un’edizione di successo, arriva il momento più atteso della serata: Antonella Clerici proclama Patrizia Conte vincitrice di The Voice Senior e lei piange a dirotto col premio in mano – consegnatole dal suo coach Gigi D’Alessio – arrivando poi a dire "Scusate, non volevo vincere". La conduttrice però ribadisce ancora una volta che il merito è solo suo: "Ma come? Hai vinto meritatamente, The Voice sei tu!"

Ecco le percentuali del televoto:

Patrizia Conte: 35,44%

Maura Susanna: 32,52 %

Monica Bruno: 16,81 %

Graziella Marchesi: 15,23%

